Tällainen on Venäjän agenttilaki, jota kiristettiin jälleen: "Aivan tavallisia ihmisiä on leimattu"

Venäjän rikoksista kirjan kirjoittanut ja aiheesta podcastia pitävän Katariina Brömsin mukaan Venäjän lakien tulkinta on kirjavaa. Se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi jo vuonna 2012 voimaan tulleita agenttilakeja voidaan tulkita löyhästi.

Sananvapauden rajoittaminen Venäjällä ei ole ainoastaan sota-aikaa leimaava ilmiö, vaan sillä on pidemmät juuret.

Agenttilakien taustalla on vuonna 2011 presidentinvaalien väärinkäytöksistä johtuneet protestit. Istuvan johdon kritisointi haluttiin tukahduttaa uuden lain avulla. Arvostelua kohdannut Vladimir Putin halusi vaientaa kriitikoiden äänet ja siitä lähtien sananvapautta on kiristetty edelleen – viimeksi viime kuussa.

Nyt agenttien joukossa on niin muusikoita, toimittajia kuin ihmisoikeusjärjestöjä. Tarkoituksena on edelleen lopettaa toiminta, joka voi häiritä venäläistä hallintoa.

– Huomiota on herättänyt se, että nyt artisteja, toimittajia ja aivan tavallisia ihmisiä on leimattu agenteiksi, eivätkä he voi toimia Venäjällä, Bröms kertoo.