Irina teki Suomessa jotain, josta Putin ei pidä – Kremlin kiukusta on kirjallinen todistekin

Äiti on rauhoittunut, mutta uskoo yhä sen, mitä Kreml sanoo.

– Propaganda on hyvin tehtyä, Irina toteaa.

Vesikolle demokraattinen Venäjä on päämäärä ja haave, eikä hän jaksaisi odottaa sen toteutumista kymmentä vuotta. Se on liikaa.

Nopeammin pitäisi tapahtua jokin muutos, Vesikko toteaa. Tällä hetkellä merkkejä uudistuvasta Venäjästä on niukasti, mutta muutos Moskovassa tapahtuu usein vauhdilla ja arvaamatta.

Vesikko on Suomessa yksi Putin-vastaisen Venäjän kasvoista. Kun Venäjä tekee mitä tekee, Vesikko järjestää mielenosoituksia, vaatii muutoksia ja antaa haastatteluita.

Todiste Kremlin kiukusta

Vesikko on puheenjohtaja Suomen venäjänkielisten demokraattinen yhteisö -järjestössä, jonka Venäjän oikeusministeriö nimesi heinäkuussa "ei-toivotuksi järjestöksi".

Vesikko ehti odotella jo jonkin aikaa Moskovan tuomiota. Ihmettelikin, kun sitä ei tullut. Nyt sellainen on. Se osoittaa, että järjestö tekee jotain oikein, Vesikko päättelee.

– Se tarkoittaa, että meillä on jollain tapaa vaikutusvaltaa. Meillä on yhteyksiä parlamentteihin, kansanedustajiin ja ministeriöiden kanssa keskustellaan esimerkiksi sanktioista, Vesikko sanoo.

"Aktiivinen vähemmistö" voi muuttaa Venäjän, Vesikko uskoo. Kremlin autoritääristä politiikkaa ja hyökkäyssotaa aktiivisesti tukijoita on, mutta hekin ovat vähemmistö.

Suuri massa on demokratia- ja äärinationalisten vähemmistöjen välissä. Enemmistölle tärkeintä on oma elämä. Jos arkena voi herätä töihin ja kaupasta saa leipää kohtuullista korvausta vastaan, ei kaduilla yleensä pala.

"Ei täysin hyödytön aktiviteetti"

Suomessa asuva, mutta Venäjällä syntynyt Gelman on itsekin entinen aktivisti. Alkujaan insinööriksi opiskellut Gelman innostui politiikasta Mihail Gorbatshovin uudistusten myötä 1980-luvulla.

– No, sitä on parempi kysyä Venäjän viranomaisilta, mutta ymmärtääkseni he eivät juuri välitä, koska monet venäläiset ovat lähteneet, hän vastaa.