"Auta armias, jos Venäjä voittaa" – Arja Paanasen mukaan Suomea uhkaa suomettumisen paluu

Venäjää yli 30 vuotta työkseen seurannut Arja Paananen on huolissaan. Moneen kertaan palkitun Ilta-Sanomien toimittajan urasta kertovan kirjan loppusanojen alussa voi kuulla huudahduksen tai turhautuneen huokauksen: "Auta armias, jos Venäjä voittaa". Voittaa siis sekä Ukrainassa että itse julistamassaan sodassa koko länttä vastaan.

– Meillä on minusta selkärangassa se suomettuminen edelleen, Paananen perustelee.

Venäjälle suomalaiset ovat fasisteja

– Varmaan tässä gps-häirinnässäkin voisi olla enemmän avoimuutta, koska kyllä kai meidän viranomaisemme tietävät tarkemmin, missä se häirinnän lähde on, Paananen pohtii.

Suorempaankin olisi voinut puhua

Paananen myöntää, etteivät Niinistö, presidentti Tarja Halonen tai ulkoministeri Pekka Haavisto olisi kyenneet muuttamaan Venäjän kehitystä tai Putinin tapaa ajatella, mutta suorempi puhe olisi ehkä auttanut tavallisia suomalaisia tajuamaan aiemmin, mihin suuntaan Venäjä on menossa.

Viitasaaren perukoilta Venäjälle

Paananen ponnisti näyttävälle journalistiselle uralle keskisuomalaisen Viitasaaren perukoilta. Lukion jättäminen käymättä ja maatilan emännäksi ryhtyminen olisi ollut vahvasti tyrkyllä, mutta karttaa tutkiskellut Paananen päätti, että "täältä on päästävä pois". Pientilan työt ehtivät kuitenkin tulla tutuiksi käsin tehtyä iltalypsyä myöten.

1990-luvulla uskallettiin puhua

Työntekoa helpotti se, että matkustaminen Venäjällä oli halpaa. Uusi avoimuuspolitiikka glasnost puolestaan mahdollisti sen, ettei ulkomaisten toimittajien menemisiä enää vahdattu ja he saattoivat ilmestyä vaikka tehtaan tai vankilan ovelle ilman etukäteisilmoitusta.

Neuvostoliiton hajoamisen jälkeisellä Venäjällä meno oli villiä ja jutunaiheita riitti. Tuoreessa kirjassa on runsaasti uskomattomia tarinoita: torilla saatettiin esimerkiksi myydä rikkinäisiä hehkulamppuja, jotka myös kävivät kaupaksi. Paanasen ihmetellessä asiaa hänelle selitettiin, että kun työpaikalta varastaa ehjän lampun, on hyvä olla jotain mitä laittaa tilalle.

Kuvaava on myös vastaus suomalaistoimittajan kysymykseen Kuriilien saarilla siitä, miksi syrjäseutujen asukkaat eivät ryhdy itse kohentamaan unohdettujen syrjäseutujen surkeita elinoloja: "Mutta tämähän on Venäjää. Emme me muutenkaan osaisi elää."