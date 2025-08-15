Kaunokirjojen kauppa piristynyt alkuvuonna – tietokirjojen myynti laskee

AOP kirjallisuus suomalainen kirjakauppa kirja
Kauno-, lasten- ja nuortenkirjallisuuden myynti on noussut noin viisi prosenttia. Kuvituskuva on suomalaisesta kirjakaupasta.All Over Press
Julkaistu 15.08.2025 13:50

MTV UUTISET – STT

Tietokirjallisuuden myynti laskee edelleen, kertoo Suomen Kustannusyhdistys neljännesvuositilastossaan.

Sähköisten tietokirjojen myynti laski vuoden ensimmäisellä puoliskolla 31 prosenttia. Painetuissa tietokirjoissa myynti laski kuusi ja äänikirjoissa seitsemän prosenttia.

Kauno- ja lastenkirjallisuuden myynti on kasvanut tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Se nosti kirjallisuuden kokonaismarkkinan viime vuoden tasolle.

Sekä kauno- että lasten- ja nuortenkirjallisuudessa nousua oli noin viisi prosenttia.

Lue myös: Romantasian suosio kasvussa – tätä se tarkoittaa

Sarjakuvien myynti on pysynyt tasaisena.

Digikirjastojen, eli esimerkiksi laki- ja lääketieteellisten ammatillisten aineistokokonaisuuksien myynti laski.

Tilastoissa ei ole mukana oppimateriaalimyyntiä.

Lue myös: 

Kirjakauppaliitto: Suomalainen käyttää kirjoihin aiempaa vähemmän rahaa

Finlandia-palkintojen valitsijat nimetty – joukossa yllättäviä nimiä

Lisää aiheesta:

Suomalaiset sanovat käyttävänsä enemmän aikaa kirjallisuuteen kuin netin viihdekäyttöön – myyntitilastot omia arvioita synkempiäYhä harvemmat tietokirjat myyvät – Räikkösen ja Loirin elämänkerrat valtavia myyntimenestyksiä: "Tunnetun kirjailijan ja henkilön yhdistäminen voi tuplata kiinnostuksen"Suomalaiset ostivat viime vuonna 18 miljoonaa kirjaa – äänikirjojen suosio ja kirjastojen lainausmäärät ovat nousussaSuomalaisten lukemien kirjojen määrä vähenee – sosiaalinen media vie osansa: "Vapaa-ajasta kilpailee niin moni asia nykyään"Kustantajat riemuitsevat: Äänikirjat lyöneet läpi – kirjat löytäneet uusia yleisöjäKaunokirjallisuuden myynti kasvoi alkuvuonna selvästi – "Kirjakaupan odotukset loppuvuodelle korkealla"
KirjatKulttuuriTietokirjallisuusKirjallisuusTalousKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Kirjat