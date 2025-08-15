Kaunokirjojen kauppa piristynyt alkuvuonna – tietokirjojen myynti laskee

Tietokirjallisuuden myynti laskee edelleen, kertoo Suomen Kustannusyhdistys neljännesvuositilastossaan.
Sähköisten tietokirjojen myynti laski vuoden ensimmäisellä puoliskolla 31 prosenttia. Painetuissa tietokirjoissa myynti laski kuusi ja äänikirjoissa seitsemän prosenttia.
Kauno- ja lastenkirjallisuuden myynti on kasvanut tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Se nosti kirjallisuuden kokonaismarkkinan viime vuoden tasolle.
Sekä kauno- että lasten- ja nuortenkirjallisuudessa nousua oli noin viisi prosenttia.
Sarjakuvien myynti on pysynyt tasaisena.
Digikirjastojen, eli esimerkiksi laki- ja lääketieteellisten ammatillisten aineistokokonaisuuksien myynti laski.
Tilastoissa ei ole mukana oppimateriaalimyyntiä.