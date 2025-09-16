Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa nähtiin ensimmäinen pudotus sunnuntaina. Laulaja Sara Siipola joutui jättämään tanssit kesken ensimmäisenä.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa nähtiin sunnuntaina 14.9. ensimmäinen pudotus. Kisan joutuivat jättämään ensimmäisenä kesken laulaja Sara Siipola ja tanssinopettaja Jurijs "Jurza" Trosenko.

Kaksikko vieraili Huomenta Suomessa tiistaina 16. syyskuuta. Tanssipari oli haikeilla mielen putoamisestaan.

– Minulla on edelleen tosi haikea fiilis. Etenkin eilen maanantaina tuli sellainen, että kun normaalisti olisin mennyt treenikselle, niin nyt olinkin vain kotona, Sara Siipola sanoi Huomenta Suomen sohvilla.

– Tietysti sitä alkaa aina miettimään, että mitä olisi voinut toisin. Mutta olen sitä mieltä, että teimme parhaamme, mutta se ei nyt riittänyt, Siipola pohti.

Jurza Trosenko palasi TTK:n tanssinopettajaksi seitsemän vuoden jälkeen eikä ole katunut päätöstään.

– On ollut kiva olla takaisin. Sanoinkin koko ryhmälle putoamisen jälkeen, että se yhteisö on tässä se juttu. Tätä ohjelmaa tekee niin iso joukko ihmisiä, Trosenko sanoi.

Sara Siipola komppaa Trosenkoa siinä, että TTK-tuotannon yhteishenki on ainutlaatuinen.

– Kun olin viime vuonna yhdessä jaksossa laulamassa, niin olin jo silloin aivan hämmästynyt siitä, kuinka hyvä se yhteishenki voikaan olla. Sama juttu nyt, kun olin kilpailijana mukana. Miten onkin onnistuttu samaan ohjelmaan sellaisia tyyppejä, että se yhteishenki on niin hyvä, Siipola pohti.

Katso Saran ja Jurzan haastattelu kokonaisuudessaan yllä olevalta videolta.

Tanssii Tähtien Kanssa MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa sunnuntaisin klo 19.30.