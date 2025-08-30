Sara Siipola hämmästyi nähtyään kilpakumppaninsa – kumpikaan ei tiennyt toisen olevan mukana TTK:ssa: "Tärkeä tyyppi"

Sara Siipola pyörähtelee Tanssii Tähtien Kanssa -parketilla Jurijs "Jurza" Trosenko kanssa.

Laulaja Sara Siipola nähdään Tanssii Tähtien Kanssa -parketilla tanssinopettaja Jurijs "Jurza" Trosenko kanssa, joka tekee paluun ohjelmaan. Siipola myöntää, ettei hänellä ole juurikaan tanssitaustaa ennen ohjelmaa.

– Olen vuosia sitten harrastanut kilpacheerleadingiä, mutta se on niin eri asia. Tanssissa pitää olla liikkuvuutta, mutta cheerleadingissä pitää olla tiukkana, Siipola kertoi ohjelman lehdistötilaisuudessa.

Yllä olevalla videolla Trosenko paljastaa, miltä se tuntuu, kun oppilaalla ei ole tanssitaustaa ennen ohjelmaa.

Siipola kokee TTK-ohjelmassa vahvuutena sen, kun hän on elämänsä aikana esiintynyt paljon. Eräs asia kuitenkin jännittää häntä ennen TTK-koitosta.

– Opinko niitä koreografioita? Ihan perusasioista lähdetään, miten muistan kaiken, Siipola naurahtaa.

Tanssiparit kohtasivat toisensa ensimmäistä kertaa vasta pressipäivänä, kun heidät esiteltiin lehdistölle. Trosenko ei osannut sanoa, kuka on pahin vastus ohjelmassa, mutta Siipola osa nimetä jo yhden.

– Tinze. Hän on ammattilainen. Olin ihan järkyttynyt, kun näin hänen kuvansa seinällä. Ajattelin, että ammattilaiset eivät voi tulla, Siipola hämmästelee hymyillen.

Todellisuudessa Siipola ja twerkkaaja Tinze eli Tiia-Maria Sokka ovat ystäviä keskenään.

– Olin hänen synttäreillään ihan vähän aikaa sitten. Outoa ajatella, että kumpikin on tiennyt olevansa tässä mukana, mutta ei tiennyt mitään, että toinen on mukana. Olin tosi yllättänyt, mutta ihan parasta, kun täällä on joku itselle tärkeä tyyppi.