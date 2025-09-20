Sara Siipola oli TTK-pudotuksen jälkeen harmissaan tähtiopettajansa Jurijs "Jurza" Trosenkon puolesta.

Laulaja Sara Siipolan ja hänen tähtiopettajansa Jurijs "Jurza" Trosenkon matka Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa tuli päätökseensä viime sunnuntaina, kun he putosivat kilpailusta kauden ensimmäisenä parina.

Siipola kertoi MTV Uutisille Roosa nauhan lanseeraustilaisuudessa torstaina, että hänen tunnelmansa kisasta putoamiseen liittyen ovat olleet päivä päivältä hieman paremmat, mutta haikeus ja harmitus ovat kuitenkin edelleen läsnä.

– Olisin halunnut jatkaa pidempään. Olen myös ajatellut, että olenko pilannut Jurzan matkan, että jos hänellä olisi ollut joku toinen pari, niin hän olisi varmaan päässyt pidemmälle. Jurzakin on tullut vasta nyt takaisin (TTK:n tähtiopettajaksi), niin minulla on ollut siitä tosi paha mieli, hän sanoi.

Sara Siipola saapui Roosa nauhan lanseeraustilaisuuteen.All Over Press

Siipola kertoi, että on keskustellut asiasta Trosenkon kanssa. Tämä torppasi Siipolan ajatuksen TTK-matkansa "pilaamisesta".

– Hän sanoi, että "Ei, ei, älä ajattele noin", Siipola kertoi.

Putoamisesta huolimatta Siipola aikoo saapua paikalle katsomaan ja kannustamaan Roosa nauha Tanssii Tähtien Kanssa -hyväntekeväisyyslähetykseen 26. päivä lokakuuta.

– Ehdottomasti aion, todellakin. Rupesin juuri miettimään asua, että pitäisikö hommata sinne joku vaaleanpunainen tai pinkki asu Roosa nauhan kunniaksi, hän sanoi.

Katso Siipolan haastattelu kokonaisuudessaan yllä olevalta videolta!