Yksi kilpailija joutui jättämään Tanssii Tähtien Kanssa -kisan kauden ensimmäisessä pudotuksessa.

Tanssii Tähtien Kanssa -kauden ensimmäiset putoajat ovat nyt selvillä. Kisan joutuivat jättämään ensimmäisenä kesken laulaja Sara Siipola ja tanssinopettaja Jurijs "Jurza" Trosenko.

Kun kahden ensimmäisen jakson tuomaripisteet laskettiin yhteen ja päälle lisättiin vielä katsojien äänet, jäi tämä tanssipari pisteissä viimeiseksi.

