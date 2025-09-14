Sara Siipolan ja Jurijs "Jurza" Trosenkon foxtrot sai tuomareilta kehuja.

Tanssii Tähtien Kanssa -tähtioppilaat avasivat sydämensä ja kertoivat oman tärkeän tarinansa Oma tarina -jakson merkeissä.

Sara Siipola omisti esityksensä äidilleen, esikuvalleen, joka oli paikalla TTK-studiossa katsomassa tyttärensä tanssia.

– Yksi tärkeimmistä jutuista, mitä äitini on opettanut minulle, on se, että on tärkeämpää osata elää kuin osata vaikka matikkaa.

Siipola kertoi hänen elämäänsä mahtuneen hetkiä, joissa hän on laittanut äitinsä koville.

– Muistan, että silloinkin mietin aina, että vitsit, jonain päivänä haluan tehdä jotain semmoista, että äiti on minusta ylpeä.

Siipola ja hänen tähtiopettajansa Jurijs "Jurza" Trosenko esittivät kauden toisessa suorassa lähetyksessä liveyleisölle ja kotikatsojille foxtrotin Jessie J:n Mamma Knows Best -kappaleen tahtiin.

Esitys sai tuomareilta positiivista palautetta.

– Oli aikalailla eri meininki kuin viikko sitten, vau! Helena Ahti-Hallberg kehui muun muassa esityksen lopetuspyörähdystä.

– Nyt nähtiin ihan kyllä jo tanssiakin, oikeaa tanssia yhdessä ja erikseen, Jorma Uotinen säesti.

Tähtipari sai foxtrotistaan 15 pistettä.