Ex-pääministeri Sanna Marin ei harkitse tällä hetkellä ehdokkuutta missään vaaleissa.

Hän ei kuitenkaan sulje mahdollista ehdokkuutta joskus tulevaisuudessa täysin pois.

– En ole tällä hetkellä tätä asiaa ollenkaan pohtinut. Olen vastannut kysymykseen politiikkaan paluusta aina samalla tavalla – ikinä ei pidä sanoa ei ikinä, mutta en kyllä tällä hetkellä ainakaan käy pohdintaa vaaliehdokkuudesta missään vaaleissa, Marin vastasi

