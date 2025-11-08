Ex-pääministeri Sanna Marin ei harkitse tällä hetkellä ehdokkuutta missään vaaleissa.
Hän ei kuitenkaan sulje mahdollista ehdokkuutta joskus tulevaisuudessa täysin pois.
– En ole tällä hetkellä tätä asiaa ollenkaan pohtinut. Olen vastannut kysymykseen politiikkaan paluusta aina samalla tavalla – ikinä ei pidä sanoa ei ikinä, mutta en kyllä tällä hetkellä ainakaan käy pohdintaa vaaliehdokkuudesta missään vaaleissa, Marin vastasi
