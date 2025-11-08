Niinistön mukaan hän varoitti silloista pääministeriä Sanna Marinia ja muuta valtiojohtoa, että Suomessa voidaan joutua nopeisiin, koviin ja suuriin ratkaisuihin.

Niinistö arvioi Iltalehden haastattelussa, että kaikille paikalla olleille piti olla selvä, että kyse oli mahdollisesta Nato-jäsenyydestä.

Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan 24. helmikuuta 2022. Niinistö kertoo aloittaneensa Nato-jäsenyyden hakemisen konkreettiset valmistelut kaksi päivää tuon jälkeen.

Marin kertoo tuoreessa kirjassaan järkyttyneensä Niinistön reaktiosta, kun hän sanoi pian hyökkäyksen alettua uskovansa, että Suomi joutuisi nyt ratkaisemaan Nato-kantansa.

Marinin mukaan Niinistö sanoi Nato-keskustelun olevan eduskunnan tehtävä.