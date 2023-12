Täysi tupa kuunteli ex-pääministeri Sanna Marinia Slushissa – "En ole sanonut, että en koskaan palaisi politiikkaan"

– Minua kiinnostaa kuulla, mitä hän on tehnyt poliittisen uransa jälkeen ja liityttyään Tony Blairin instituuttiin, Nakagawa kertoi STT:lle.

– Haluan kuulla, kuinka erilainen hänen puheensa ja energiansa on nyt, kun hän ei enää ole pääministeri, Tunceli sanoi.

"Suurin virhe tehtiin vuonna 2014"

Pääministerikaudeltaan Marin muisteli aikaa, joka edelsi Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Marinin mukaan jälkikäteen on helppo "yhdistää pisteet" ja nähdä, mihin tilanne oli johtamassa. Marinin mukaan suurin virhe Venäjän suhteen tehtiin vuonna 2014, kun Venäjä miehitti Krimin.

– Eurooppa ja länsimaat eivät reagoineet silloin tarpeeksi vahvasti. Jos olisimme reagoineet vahvemmin ja näyttäneet kovemmilla sanktioilla Venäjälle, etteivät he voi toimia niin, en usko että olisimme nähneet täysimittaista hyökkäystä Ukrainaan myöhemmin.

Kommentoi politiikkaan paluutaan

– Kun on siinä asemassa, kukaan ei oikeasti ymmärrä sitä. Siitä ei voi lukea kirjasta, se täytyy kokea. Johtajat tarvitsevat sitä, että he pääsevät puhumaan ihmisille, jotka todella tietävät työstä, siitä kuinka raskasta se on sekä kaikista niistä asioista, mitkä pitää työssä ottaa huomioon.