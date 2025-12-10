Henkilöautoilija koki liikenteessä yllätyksen yläilmoista.
Floridan osavaltiossa Yhdysvalloissa tapahtui 8. joulukuuta harvinaislaatuinen lento-onnettomuus.
Pieni kaksimoottorinen lentokone teki hätälaskun moottoritietä ajaneen henkilöauton päälle.
Lentäjä päätyi tekemään hätälaskun moottoriongelmien vuoksi.
Video näyttää, kuinka kone murskaa auton katon ja aiheuttaa vakavan vaaratilanteen kuljettajalle sekä kanssa-autoilijoille.
Kaikkien onneksi henkilöautoilija sai tilanteessa vain lieviä vammoja.
Kuljettaja kiidätettiin tilanteen jälkeen sairaalahoitoon. Lentäjä ja koneen matkustaja eivät saaneet tilanteessa vammoja.
Lentäjä voi tehdä hätälaskun teknisten vikojen lisäksi myös tilanteissa, joissa koneessa tapahtuu esimerkiksi vakava sairastapaus.
Tapaus on viranomaisten tutkinnan alla.