Yhdysvaltain Oklahoma Cityssa tapahtui 23. lokakuuta hurja läheltä piti -tilanne.
Tilanteessa Kansalliskaartin ilmavoimien OA-1K Skyraider II -mallin sotilaskone joutui tekemään yllättävän hätälaskun pellolle.
Laskeutumisen aikana pilotti lensi autotien yli nipin napin joutumatta törmäyskurssille ajoneuvojen kanssa.
Tilannetta paraatipaikalta todistanut Matthew Topchhian tallensi tilanteen videolle, joka on nähtävissä yläpuolelta.
Viranomaisten mukaan tilanteesta selvittiin ilman ihmisvahinkoja. Koneen törmäys maahan sai aikaan tulipalon, joka saatiin sittemmin sammutettua. Onnettomuuden syyt ovat lentoviranomaisten tutkinnan alla.