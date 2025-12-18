Viranomaisten mukaan turmassa kuoli useita ihmisiä.
Useita ihmisiä on kuollut Pohjois-Carolinassa Yhdysvalloissa yksityiskoneen syöksyttyä maahan, uutisoi muun muassa CNN.
Statesville Regional Airport -lentokentän viranomaisten mukaan Cessna C550 -tyypin suihkukone nousi ilmaan hieman aamukymmenen jälkeen, mutta kääntyi pian takaisin ja syöksyi maahan yrittäessään laskeutumista.
Televisiokanava WCNC:n mukaan turmakoneen omisti entinen NASCAR-tähti Greg Biffle, 55. Vahvistamattomien tietojen mukaan Biffle perheineen on menehtyneiden joukossa.
Viranomaiset kertovat, että turmassa kuoli useita ihmisiä. CNN:n mukaan viranomaiset eivät ole vahvistaneet uhrien lukumäärää.
Turmapaikalla otetuissa kuvissa näkyy liekeissä oleva lentokone.
Biffle kilpaili Nascarin pääluokassa 2002–2022.