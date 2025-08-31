Sami Pajari väläytteli MM-ralliin isoa käännettä

Paraguayn MM-ralliin sunnuntaille ennustettu sade tekisi kuskeille melkoisen haasteen, sanoo Sami Pajari.

MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

MTV Katsomossa! Paraguayn MM-ralli 28.–31.8.

Pe: EK:t 1–8 klo 14.03 alkaen

La: EK:t 9–15 klo 13.35 alkaen

Su: EK:t 16–19 klo 14.29 alkaen Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2025.

Uuden MM-osakilpailun päätöspäivään lähdetään Toyotan Sebastien Ogierin kymmenen sekunnin johdossa ennen Hyundai-kuski Adrien Fourmaux’ta.

Kalle Rovanperä menetti voittohaaveensa lauantai-iltapäivän rengasrikkonsa myötä, mutta kaikilla kuskeilla on edelleen panosta tavoitella sunnuntaille jaossa olevia lisäpisteitä.

Jo perjantaina kärjen vauhdista pudonnut Toyotan Sami Pajari ajeli lauantain pätkät läpi ilman suurempia tavoitteita, mutta sunnuntaina hänelläkin on syytä kiristää vauhtia.

Ohjelmassa on kaksi kahteen kertaan ajettavaa pätkää, joista kertyy kuitenkin lähes 80 kilometriä taitettavaa matkaa.

– Paperilla siinä on paljon kilometrejä, mutta varsinkin ensimmäinen puolisko on todella, todella nopeaa. Siinä on joitain hankalia kohtia, mutta muuten se aika nopeasti ajettu läpi, Pajari ennakoi.

Kisan päättävä Mision Jesuitica Trinidad on Power Stageksi erikoisen pitkä, 18,5 kilometrin erikoiskoe. Oman haasteensa iltapäivään luo sääennuste, joka on lupaillut vesisadetta. Se tekisi oranssista maaperästä melkoista liejua.

– Tiet ovat monin paikoin lähinnä savea, joten vesi tekisi siitä vain liukkaampaa eikä lähtisi mihinkään. Veikkaan, että se olisi kuin ajaisi jäällä, Pajari ennakoi.

– Koko viikon on ollut puhetta, että sadetta saattaa olla tulossa sunnuntaille tai vain kahdelle viimeiselle erikoiskokeelle. Se nähdään sitten, mutta olen kuullut sateen mahdollisuudesta. Uskon, että siitä tulee taas uusi ja iso haaste.

Paraguayn MM-ralli jatkuu sunnuntaina kello 14.30 Suomen aikaa ajettavalla EK16:lla. Rallin päättävä Power Stage on vuorossa klo 19.15.