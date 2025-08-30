MTV seuraa: Kalle Rovanperältä hurja startti päivään!

Paraguayn MM-rallissa ajetaan lauantaina seitsemän erikoiskoetta. MTV Urheilu seuraa ajopäivää hetki hetkeltä.

Paraguayn MM-ralli lauantaina 30.8.

13.35 EK9 Carmen del Parana 1 (18,67 km) 14.38 EK10 Artigas 1 (23,14 km) 16.16 EK11 Cantera 1 (13,74 km) 17.35 EK12 Autodromo 3 (2,50 km) 18.35 Huolto C, Encarnacion (40 min) 20.05 EK13 Carmen del Parana 2 (18,67 km) 21.08 EK14 Artigas 2 (23,14 km) 22.46 EK15 Cantera 2 (13,74 km)

Tilanne 9/19 EK:n jälkeen:

Sija Kuljettaja Talli Aika/ero 1. Kalle Rovanperä Toyota 1:26.36,6 2. Ott Tänak Hyundai +8,7 3. Adrien Fourmaux Hyundai +10,4 4. Sebastien Ogier Toyota +19,6 5. Elfyn Evans Toyota +26,1 6. Thierry Neuville Hyundai +30,3 7. Joshua McErlean M-Sport +1.40,0 8. Sami Pajari Toyota +2.38,1

Liveseuranta:

EK9 Carmen del Parana 1 (18,67 km)

Sija Kuljettaja Talli Aika/ero 1. Kalle Rovanperä Toyota 10.23,3 2. Ott Tänak Hyundai +1,1 3. Sebastien Ogier Toyota +1,8 4. Adrien Fourmaux Hyundai +3,3 5. Thierry Neuville Hyundai +4,6 6. Elfyn Evans Toyota +5,0 7. Sami Pajari Toyota +13,9 8. Takamoto Katsuta Toyota +20,5

Klo 14.13: Rovanperä iskee 1,1 sekunnin pohjat! Uusintakuva näyttää, että vähän tilannettakin oli. Oikeassa takakulmassa on osumaa.

– Joo, menin leveäksi monessakin paikassa. Aika ei ole niin huono, kun ottaa huomioon, että tein monta virhettä. Jätimme monta sekuntia pätkälle. Pito on vaikea edelleen, ja liukkaus on yllättävää. Ei ole helppoa pitää ajolinjaa. Pystymme parempaan.

Klo 14.10: Fourmaux häviää 2,2 sekunnilla Tänakille ja menettää kakkospaikkansa virolaiselle 1,7 sekunnin erolla.

– Päivästä on tulossa kovaa taistelua, mutta tämä oli vasta ensimmäinen pätkä, joten se on ihan okei. Katsotaan mitä saamme aikaiseksi koko päivän mitassa. En löytänyt vauhtia tälle pätkälle eikä pito ollut kauhean hyvä. Pitää vain säätää sitä vähän ja kaikki menee hyvin.

Mielenkiintoista, että Fourmaux sanoi pidon olleen huono, kun Evans kehui sitä paremmaksi kuin eilen.

Klo 14.06: Tänakin pyyhkijät osoittavat tällä hetkellä kuskin puolen peilin yli vasemmalle. Tulee lopun hyvin ja alittaa Ogierin ajan 0,7 sekunnilla.

– En ole kamalan tyytyväinen tähän. Ilmeisesti on vaikea selittää insinööreille, että mikä on vikana. Vähän häirisevää tämä on, Tänak piikittelee pyyhkijäviastaan, jota ilmeni jo eilen.

Klo 14.04: Ogier ajaa 2,8 sekuntia nopeammin kuin Neuville ja kasvattaa johtonsa Evansiin 6,5 sekuntiin.

– Yritämme parhaamme. Erittäin liukasta, varsinkin loppua kohti. Toivomme tietysti, ettei se parane lopuille niin paljon, koska meillä on jonkun verran aikaa otettavaksi kiinni. Keskitymme vain ajamaan kovaa.

Klo 14.00: Evans häviää niukasti, 0,4 sekuntia, joten Neuvillen loppu on ollut kova. Evans oli vielä väliajoissa edellä.

– Menin lopussa leveäksi mutkassa. Muuten kaikki hyvin. Pito on vähän parempi kuin eilen. Sen saaminen päähän on vähän vaikeaa.

Klo 13.58: Neuville vetäisee 9,3 sekunnin pohjat Pajarin aikaan nähden.

– Tavoitteena on ottaa muutamia sijoja, mutta meillä on myös paljon putsattavaa. Tämän päivän pätkät ovat vähän erilaisia kuin eilen. Auto tuntuu ehkä vähän paremmalta, mutta vielä on töitä jäljellä.

Klo 13.53: Sami Pajari on maalissa 6,6 sekuntia Katsutaa nopeampana.

– Fokuksena on tehdä periaatteessa kaikki voitavamme. Ei tietenkään mitään hullua, mutta yritämme silti pitää hyvää vauhtia. Olosuhteet ovat hyvin erilaiset eiliseen verrattuna. Alkupätkä oli tosi kovaa, mutta loppu oli irtosoraa ja liukasta.

Klo 13.46: Takamoto Katsuta tulee maaliin osuen kankaiseen porttiin. Kiitteli Toyotaa, että hänen autonsa on eilisen jäljiltä taas kunnossa.

Klo 13.35: Päivän ensimmäinen reilun 18 kilometrin veto on valmiina alkamaan! Matkaan lähdetään järjestyksessä Katsuta, Munster, Pajari, McErlean, Neuville, Evans, Ogier, Tänak, Fourmaux ja Rovanperä.

Klo 13.32: Eilen saatiin myös surullisia uutisia pätkien varrelta:

Klo 12.45: Mukavaa lauantaipäivää ja tervetuloa mukaan seuraamaan Paraguayn MM-rallin toisen ajopäivän tapahtumia. Suora lähetys käynnistyy MTV Katsomossa ja MTV Max -kanavalla kello 13.20.

Kalle Rovanperä nousi perjantain päätteksi sorakisan kärkeen reilun viiden sekunnin etumatkalla rengasrikon kärsineeseen Adrien Fourmaux'hun ja tämän tallikaveriin Ott Tänakiin.

Tässä lisää tähän asti tapahtuneesta: