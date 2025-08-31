Kalle Rovanperä hämmästeli kammottavaa kohtaloaan – esitti epäilyksen katastrofin syystä

Toyotan suomalaisässä Kalle Rovanperä koki lauantaina karmeaa epäonnea Paraguayn MM-rallissa.

Rovanperä johti rallia aina siihen asti, kunnes lauantain toiseksi viimeinen erikoiskoe tuotti hänelle ja kartanlukija Jonne Halttuselle ison pettymyksen.

Rengasrikko pätkän alkuvaiheilla, mikä aiheutti merkittävän aikatappion.

– Näimme toki sen, että moni oli kokenut rengasrikkoja viikonlopun aikana, niin kuin me koimme nyt. Ei tuolle ollut oikein mitään selvää paikkaa. Pohdimme, että osuimmeko johonkin tien sivustalla, mutta ei tuolla tullut mitään niin isoa osumaa, että se johtaisi normaalisti rengasrikkoon, Rovanperä hämmästeli, jatkaen perään:

– Todella epäonnista.

– Tuo tapahtui vielä niin pätkän alussa, että menetimme paljon aikaa.

Jutun yläreunan videolla kuvaa Rovanperän rengasrikosta.

Rovanperä ja hänen kartturinsa Halttunen joutuivat ison pohdinnan äärelle. Vetääkö auto sivuun ja ryhtyäkö renkaanvaihtoon vai ajaako pätkä loppuun asti kolmella renkaalla.

– On tietenkin helppo sanoa jälkikäteen, että olisi pitänyt vaihtaa rengas, mutta en tiennyt tarkalleen, että miten paljon pätkää oli vielä jäljellä. Tuolla erikoiskokeella oli paljon pitkiä suoria ja normaalisti sen pystyy vetämään läpi. Nyt rengas puhkesi todella nopeasti ja emme voineet vaihtaa sitä enää myöhemmässä vaiheessa, koska olisimme menettäneet vielä enemmän aikaa. Pidimme päätöksestämme kiinni. Ja se, että olisimmeko vaihtaneet renkaan vai emme, ei se olisi muuttanut meidän asemiamme. Ei tuolla ollut niin merkitystä, Rovanperä perkasi.

Rovanperä putosi takaiskun myötä kokonaistilanteessa kuudenneksi. Hänen eronsa rallia johtavaan Toyotan Sebastien Ogieriin on yli kaksi minuuttia (+2.21,2).

Epäonni tiesi myös sitä, että Rovanperän maailmanmestaruushaaveet kokivat pahan kolauksen.

– Noita on käynyt vähän liikaa. Ei ole kuitenkaan normaalia, että noita (rengasrikkoja) tulee niin paljon. Katsotaan huomenna, että millaiset olosuhteet ovat, ja jos voimme tehdä jotain tuon nykyisen lähtöpaikan kanssa. Haastetta riittää, mutta yritämme kyllä, Rovanperä ilmoitti.

0:39 Näin Kalle Rovanperä reagoi dramaattiseen rengasrikkoon

1:51 Juha Kankkunen levitteli käsiään Kalle Rovanperän rengasrikosta – "Hankook voi vastata paremmin tuohon"

2:28 Sami Pajari väläytteli sunnuntain isolla käänteellä