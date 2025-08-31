Urheilu
Juha Kankkuselta paljastus Kalle Rovanperän kamalasta takaiskusta

1:51imgJuha Kankkunen levitteli käsiään Kalle Rovanperän rengasrikosta – "Hankook voi vastata paremmin tuohon"
Julkaistu 31.08.2025 00:57
Toimittajan kuva

Ilari Savonen

ilari.savonen@mtv.fi

@ilarisavonen

Toyotan tallipäällikkönä Paraguyan MM-rallissa toimiva Juha Kankkunen jakoi uuden paljastuksen Kalle Rovanperän kokemasta hyvin epäonnisesta rengasrikosta.

Rovanperä johti Paraguayn rallia lauantain toiseksi viimeiselle erikoiskokeelle asti. Sitten kävi katastrofi. 

Rengasrikko keskellä pätkää, mistä alkoi 11 kilometrin matelu, johon kului kaksi ja puoli minuuttia.

1:44imgVoi kamala sentään! Kalle Rovanperälle rengasrikko – nyt näyttää pahalta

Rovanperä putosi kärkipaikalta kuudenneksi.

– Kalle menetti pari minuuttia rengasrikkoon, mutta hän taistelee 12:stä jäljellä olevasta pisteestä sunnuntaina. Hän tekee varmasti parhaansa niiden eteen, Toyotan tämän viikonlopun tallipäällikkö Juha Kankkunen mietti.

Kankkunen jakoi uuden paljastuksen Rovanperän rengasrikosta.

– Jätkät sanoivat, etteivät he edes osuneet mihinkään, vaan rengas hajosi yhtäkkiä palasiksi, Kankkunen paljasti.

– En tiedä, että mitä tuohon sanoa. Hankook (MM-rallin rengasvalmistaja) voi vastata tuohon paremmin, Kankkunen naurahti.

– Pakko siellä on olla jotain vikana.

Rovanperä painoi vielä päätöspätkälle pohja-ajan. Hän lähtee rallin päätöspäivään kuudentena. Kärjessä on Toyotan Sebastien Ogier.

