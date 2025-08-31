Juha Kankkuselta paljastus Kalle Rovanperän kamalasta takaiskusta

Toyotan tallipäällikkönä Paraguyan MM-rallissa toimiva Juha Kankkunen jakoi uuden paljastuksen Kalle Rovanperän kokemasta hyvin epäonnisesta rengasrikosta.
Rovanperä johti Paraguayn rallia lauantain toiseksi viimeiselle erikoiskokeelle asti. Sitten kävi katastrofi.
Rengasrikko keskellä pätkää, mistä alkoi 11 kilometrin matelu, johon kului kaksi ja puoli minuuttia.
1:44Voi kamala sentään! Kalle Rovanperälle rengasrikko – nyt näyttää pahalta
Rovanperä putosi kärkipaikalta kuudenneksi.
– Kalle menetti pari minuuttia rengasrikkoon, mutta hän taistelee 12:stä jäljellä olevasta pisteestä sunnuntaina. Hän tekee varmasti parhaansa niiden eteen, Toyotan tämän viikonlopun tallipäällikkö Juha Kankkunen mietti.
Kankkunen jakoi uuden paljastuksen Rovanperän rengasrikosta.
– Jätkät sanoivat, etteivät he edes osuneet mihinkään, vaan rengas hajosi yhtäkkiä palasiksi, Kankkunen paljasti.
– En tiedä, että mitä tuohon sanoa. Hankook (MM-rallin rengasvalmistaja) voi vastata tuohon paremmin, Kankkunen naurahti.
– Pakko siellä on olla jotain vikana.
Rovanperä painoi vielä päätöspätkälle pohja-ajan. Hän lähtee rallin päätöspäivään kuudentena. Kärjessä on Toyotan Sebastien Ogier.