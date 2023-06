Kalle Rovanperää ja kumppaneita odotti Keniassa yllätys: "Jotkut olivat hävinneet kokonaan"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

– Näyttäisi siltä, että tänä vuonna on ollut paljon enemmän sateita ennen kisaviikkoa. Paljon soraa ja hiekkaa on valunut sateiden mukana pätkiltä ja tieltä pois. Paljon enemmän on irtokiviä, ja myös kalliota sekä kivikkoa on näkyvissä. Veikkaan, että suurin haaste on pitää auto ja renkaat kasassa. Olosuhteista tulee tosi rajut, Rovanperä kertoi Naivashan huoltoparkissa kisan aattona.