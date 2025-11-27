Toyotan Sami Pajari suuntaa perjantaihin Saudi-Arabian MM-rallin toisella sijalla, kuusi sekuntia kilpailua johtavasta Hyundain Adrien Fourmaux'sta.

MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

MTV Katsomossa! Saudi-Arabian MM-ralli 26.–29.11. Pe: EK9–14 klo 7.15 alkaen La: EK15–17 klo 7.45 alkaen Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2025.

Fourmaux ja Pajari ajoivat torstain ajopäivän päättäneen yleisöerikoiskokeen samaan aikaan toisiaan vastaan. Ranskalainen kasvatti hienoisesti osakilpailujohtoaan oltuaan 5,22 kilometrin mittaisella pätkällä suomalaista 0,7 sekuntia nopeampi.

Fourmaux nauttii kisan kärkipaikasta kuuden sekunnin turvin ennen Pajaria. M-Sport Fordin Martins Sesks hönkii Pajarin niskaan vain 0,9 sekunnin päässä kisan kolmosena.

Ensimmäisestä MM-rallin pääluokan osakilpailuvoitostaan Pajari kiteytti torstaipäivänsä olleen hyvä ja totesi, ettei kuuden sekunnin ero kärkeen ole paljon Saudi-Arabiassa. Rosoisilla teillä "voi tapahtua kaikkea" – Pajarilla itsellään rengas tyhjeni yleisöerikoiskoetta edeltäneellä pätkällä ja suomalainen menetti sen myötä aikaa.