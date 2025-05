EK1: Kalle Rovanperä tuskaili jo ikävää asiaa – "En ole siitä iloinen"

Toyotan Kalle Rovanperä jäi reilun sekunnin kärjestä ja sijoittui kuudenneksi Portugalin MM-rallin avanneella yleisöerikoiskokeella. Suomalainen tuskaili jo aikaista aamuherätystä.

MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

MTV Katsomossa! Portugalin MM-ralli 15.–18.5.

Pe: EK:t 2–11 klo 9.15 alkaen

La: EK:t 12–18 klo 9.15 alkaen

Su: EK:t 19–24 klo 8.30 alkaen Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2025.

Portugalin MM-rallin käynnistäneen 2,94 kilometrin yleisöerikoiskokeen kaasutteli torstaina nopeimmin Toyotan Elfyn Evans. Hän päihitti seuraavaksi nopeimmat miehet, tallikaveri Sébastien Ogierin ja Hyundain Ott Tänakin, 0,2 sekunnilla.

Figueira da Foz -pätkän kärkikuusikko mahtui 1,3 sekunnin sisään. Kuudenneksi nopein oli Toyotan Kalle Rovanperä, jolla ajatukset kävivät jo ikävässä aamuherätyksessä.

– Huomisesta tulee iso haaste. Koko päivän ajan on vähän putsaamista, ja siitä tulee joka tapauksessa pitkä päivä. Minulla on huomenna herätys aamuviideltä. En ole siitä iloinen, mutta se on osa elämää, kaksinkertainen maailmanmestari sanaili.

Toyotan Sami Pajari oli yleisöpätkän kahdeksas, 4,1 sekuntia kärjestä.

Huomenna perjantaina on edessä peräti 149,42 erikoiskoekilometrin päivä. MM-rallin kärkimies Evans lähtee pätkille ensimmäisenä ja MM-kakkonen Rovanperä toisena.

EK1 Figueira da Foz (2,94 km)