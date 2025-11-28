Adrien Fourmaux on saanut aikarangaistuksen, ja hän putoaa Saudi-Arabian MM-rallin johdosta neljänneksi.
Hyundain Adrien Fourmaux kärsi rengasrikon perjantain päätöserikoiskokeella mutta nousi silti toiselta sijalta Saudi-Arabian MM-rallin johtoon. Kärjessä ollut M-Sport Fordin Martins Sesks menetti nimittäin vielä enemmän aikaa aiemmin pätkällä kokemansa rengasrikon myötä.
Valtavasti rengasrikkoja eri kuljettajille tuottanut 14. erikoiskoe ei kuitenkaan ollut vielä draaman loppupiste perjantain osalta.