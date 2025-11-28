Toyotan Sami Pajari putosi kolmannelle sijalle, kun rallin MM-kauden päätöskilpailu jatkui Saudi-Arabiassa 10. erikoiskokeella.
Pajari sijoittui pitkällä erikoiskokeella kolmanneksi, mutta suomalainen joutui päästämään kokonaistilanteessa M-Sport Fordin Martins Sesksin edelleen.
Pajari onnistui kuitenkin kutistamaan eroaan kisan kärkikuljettajaan Adrien Fourmaux'hun 5,2 sekuntiin. Suomalaiskuljettajan ero Sesksiin on vain yksi sekunti.
Ralliuransa Saudi-Arabiaan ainakin toistaiseksi päättävä Hyundain Ott Tänak ajoi 10. erikoiskokeen pohja-ajan 0,1 sekunnin erolla Sesksiin. Pajari taipui virolaiselle 3,1 sekunnilla. Tänak on kilpailussa neljäntenä seitsemän sekuntia Pajaria perässä.