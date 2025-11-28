Perjantain päätöserikoiskokeella nähtiin valtava määrä rengasrikkoja ja Martins Sesks menetti johtonsa. Kalle Rovanperä nousi Saudi-Arabian MM-rallissa kahdella sijalla viidenneksi.
M-Sport Fordin Martins Sesks oli yksi monista rengasrikon perjantain päätöspätkällä kärsineistä kuskeista. Latvialainen menetti toiseen kertaan ajetulla, 24,9 kilometrin mittaisella Wadi Almatwin erikoiskokeella kymmeniä sekunteja aikaa ja putosi täpärästi toiseksi.
Hyundain Adrien Fourmaux nousi kakkossijalta 22,1 sekunnin takaa kisan kärkeen 2,4 sekunnin erolla Sesksiin, vaikka ranskalainenkin kärsi 14. pätkällä lopulta rengasrikon.
Sesks jäi erikoiskokeella pohja-ajan iskeneelle Toyotan Kalle Rovanperälle 54,1 sekuntia, Fourmaux hävisi suomalaiselle 29,6 sekuntia.