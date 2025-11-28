Rengasrikkoja kokivat myös muun muassa Hyundain Ott Tänak ja Toyotan Sébastien Ogier . He putosivat, kun taas Kalle Rovanperä nousi kahdella pykälällä rallin viitossijalle. Suomalainen on nyt 0,2 sekuntia takanaan olevan Ogierin edellä.

Saudi-Arabia on kauden päätösosakilpailu, ja maailmanmestaruuteen on vielä mahdollisuudet kolmella kuljettajalla. MM-livepistetilanteessa kärjessä on nyt Ogier. Hän on nyt Saudi-Arabiassa kahdeksantena olevaa Toyota-tallikaveriaan Elfyn Evansia yhden pisteen edellä. Rovanperä on livetilanteessa 19 pinnaa Ogieria perässä.