Toyotan Sami Pajari nousi Saudi-Arabian MM-rallin kärkipaikalle M-Sport Fordin Martins Sesksin kärsittyä rengasrikon.
Saudi-Arabian MM-ralli 26.–29.11.
Saudi-Arabian MM-rallia yllättäen johtaneella Martins Sesksilla puhkesi takarengas kuudennen erikoiskokeen, Moon Stage 2:n, loppupuolella. Latvialaiskuljettaja ajoi rengasrikkoa ennen selkeästi pohja-aikavauhtia mutta menetti parikymmentä sekuntia aikaa. Erikoiskokeen maaliin rullannut Sesks taipui pohjat painaneelle Pajarille pätkällä kaikkiaan 16,8 sekuntia.
Sesks sanoi, ettei tiennyt, mitä tilanteessa tapahtui. Hän päivitteli, että reitillä oli paljon kiviä.
Pajari johtaa nyt kuuden erikoiskokeen jälkeen kisaa 5,3 sekunnin erolla Hyundain , joka nousi toiseksi.