Sami Pajarin suunnitelma paljastui, vertailu tallikavereihin kertoo kaiken – "Tämä piirtyy nyt juuri sillä diagrammilla"

Sami Pajarin ensimmäinen täysi kausi rallin MM-sarjan pääluokassa on alkanut vauhtiin totuttelemisen merkeissä. Kahdessa viime kisassa on kuitenkin ollut nähtävissä jo merkkejä paremmasta, ja loppukesästä saatetaan nähdä jo kunnon jytky.

Jo viime kaudella kolmessa kisassa Rally1-auton vauhtia maistamaan päässeellä Pajarilla on tältä kaudelta koossa sijat neljä, seitsemän ja seitsemän.

Tammikuussa Monte Carlossa hän ajoi sunnuntaiaamuna vaikeissa olosuhteissa ulos seitsemänneltä sijalta, ja huhtikuussa Kanarialla Pajari kolhi autonsa keskeytyskuntoon lauantaina iltapäivällä neljänneltä sijalta.

Viime vuonna WRC2-luokan mestaruutta juhlineen 23-vuotiaan suomalaiskuskin varovaisuus on poikinut alkukaudesta kritiikkiä, mutta ilmassa alkaa olla myös jo merkkejä siitä, mitä tuleman pitää.

– Alan pikkuhiljaa haistaa sitä, mikä se toimintasuunnitelma on ollut, MTV Urheilun asiantuntija Riku Tahko sanoo.

– Kun Rally2-autot tai Fordit rupeavat menemään ohi, vauhti näyttää liian rauhalliselta. Siinä kuitenkin ehkä muurattiin perustuksia tätä vauhdin nostoa varten. Kanaria oli vauhdillisesti hyvä, ja Portugalissa saatiin hyviä välähdyksiä.

Sami Pajarin keskimääräinen ero (sekuntia/kilometri) pohja-aikaan kauden 2025 MM-ralleissa:

ero (s/km): Monte Carlo: 1,13 (vain 14/17 ek:ta) Ruotsi: 0,63 Kenia: 1,26 Kanaria: 0,30 (vain 11/18 ek:ta) Portugali: 0,61

Tahkon mukaan Pajarin vauhtikäyrä näyttää kauden yhtä pääkisaa ajatellen lupaavalta.

– Jyväskylä kun on hänelle jo tuttu Rally1-autolla, on mahdollista, että tämä piirtyy nyt juuri sillä diagrammilla, jonka Sami taustajoukkoineen on piirtänyt ennen kautta.

– Kaksi viimeistä kisaa ovat näyttäneet, että se rupeaa sieltä rakentumaan. Tässä on ihan hyvät ainekset ilmassa.

Vaikka esimerkiksi Kanarian asfalttikisa päättyi siis hyvästä vauhdista huolimatta ulosajoon, MTV Urheilun asiantuntijan Janne Fermin mukaan ei ole syytä huoleen.

– Näen, että kyllä sieltä välillä pitää tulla trailerillakin pois sieltä pätkältä. Kovaa ajaminenkin helpottaa.

– Kenia oli yltiöturvallinen ratkaisu, ja siellä oli pirun huono renkaanvaihto. Kanaria taas oli tosi kova veto. Se päättyi traileriin, mutta sieltä mitattiin ulos sitä vauhtia. Portugalissa oli vähän kaikille kaikkea, eikä Sami nyt yltiöhiljaa ajanut ikinä, mutta keräsi siinä omalla sapluunallaan arvokkaita kilometrejä.

Tahko antaa Pajarille alkukaudesta arvosanaksi kahdeksan.

Täyden kauden kuskeista Pajari on toisen Rally1-debytantin, M-Sportilla ajavan Josh McErleanin lisäksi ainoa, joka ei ole vielä tehnyt tänä vuonna pohja-aikaa – toki viime kesältä Jyväskylästä sellainen on jo takataskussa.

Tahkon ja Fermin mukaan Pajarin tämän kauden ensimmäistä pohja-aikaa sopii odottaa jo seuraavassa kisassa Sardiniassa, johon Pajari pääsee iskemään erinomaiselta lähtpaikalta (8:s).

– Luulen, että se tulee ihan itsestään, jos on tullakseen. Toki siinä on sellainen pieni juttu, että (Adrien) Fourmaux tulee sotkemaan samalta lähtöpaikalta (7:s) Samin kuplettia ja ihan ok autolla, Ferm huomauttaa.

Puhutteleva vertailu

Puhtaasti vauhdilla mitattuna Pajari on ollut selkeästi edellä sekä McErleania että kaksi pohja-aikaa tänä vuonna tehnyttä toista M-Sport-kuskia Grégoire Munsteria. Pajari on jäänyt tämän vuoden kisoissa pohja-ajasta keskimäärin 0,74, Munster 1,08 ja McErlean 1,34 sekuntia kilometrillä.

Pajarin vauhdin voi asettaa jonkinlaisiin mittasuhteisiin myös vertaamalla sitä viisi vuotta sitten ensimmäisen kautensa pääluokassa Toyotalla ajaneeseen Takamoto Katsutaan.

Vertailu on sikäli mielekäs, että jos Pajari sai ajaa viime vuonna totuttelumielessä kolme MM-rallia, Katsutalle niitä tarjottiin aikanaan kaksi ja siihen päälle vielä yksi kisa Japanissa – olkoonkin, että ne kaikki ajettiin asfaltilla.

Ensimmäisellä WRC-kaudellaan (2020) ajamissaan viidessä kisassa Katsuta jäi pohja-ajasta keskimäärin 1,12 sekuntia kilometrillä. Seuraavat kolme kautta hän ajoi hyvin lähelle samaa vauhtia kuin Pajari tänä vuonna, ja seuraava harppaus tuli vasta viime kaudeksi, kun Katsuta jäi pohjista keskimäärin 0,43 sekuntia kilometrillä.

Katsutan kanssa samanaikaisesti pääluokkaan noussut Kalle Rovanperä jäi omalla tulokaskaudellaan pohjista 0,67 sekuntia kilometrillä, mutta puolitti eron heti toisella kaudellaan ja on sittemmin nostanut vauhtia vielä entisestään.

Näihin lukemiin peilaten Pajarin vauhti on ollut tällä kaudella kaikkea muuta kuin kriitikoiden toistelemaa jatkuvaa varmistelua. Toki huomionarvoista on, että Katsutan ja Rovanperän tulokaskausi oli jo neljäs vuosi viimeisen sukupolven WRC-autoilla, kun taas Pajarin tulokaskaudelle ovat muuttuneet niin autot kuin renkaat.

Toyotalla 2020-luvulla pääluokassa debytoineiden kuljettajien keskimääräiset erot (s/km) pohja-aikaan eri vaiheessa uraa:

Kalle Rovanperä: Takamoto Katsuta: Sami Pajari: 1. kausi 0,67 (2020) 1,12 (2020) 0,74 (2025) 2. kausi 0,33 (2021) 0,70 (2021) 3. kausi 0,22 (2022) 0,74 (2022) 4. kausi 0,23 (2023) 0,67 (2023) 5. kausi 0,07* (2024) 0,43 (2024) 6. kausi 0,27 (2025) 0,39 (2025)

* Rovanperä ajoi kaudella 2024 vain seitsemän valikoitua kisaa, joissa hän pääsi näin ollen hyötymään viime vuosia paremmista lähtöpaikoista.