Sami Pajari aisti muutoksen Toyotalla ennen jymyilmoitusta: "Vetää todella nöyräksi"

– Aika moni on kysellyt, että milloin kisoja tulee lisää, niin en ole kyllä huijannut siinä, kun olen sanonut, että en tiedä. Tuo tuli vähän nyt yllätyksenä aika nopealla aikataululla, Pajari sanoo MTV Urheilun haastattelussa.

– On se toki hieno huomata. Kyllä ne merkit olivat varmasti jossain määrin huomattavissa jo Jyväskylän aikaan. Eivät he ihan jokaiselle ole antaneet tuollaisia mahdollisuuksia tässä viime vuosien aikana, Pajari miettii.

– On hienoa olla luottamuksen arvoinen, ja pyritään toimimaan heidän ohjeidensa ja toiveidensa mukaan. Ei se ole todellakaan itsestäänselvyys. Vetää todella nöyräksi.

– Sitä on tiimin puolesta hyvin selkeästi tuotu minulle esille, että ei mitään tuloksia sillä tavalla odoteta. He antavat minulle mahdollisuuden opetella ja kerätä kokemusta, Pajari kertoo.

– Hyvin selkeät ohjeet on tullut, kuten Jyväskyläänkin. Ei sielläkään mitään urotekoa ollut tarkoitus tehdä. Totta kai, kun itse on kilpailuhenkinen, niin sitten kun on hyvä fiilis auton kanssa, niin sitä yrittää parhaansa tehdä.