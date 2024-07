Suomalaiskuljettajalla poikkeuksellinen tilaisuus Jyväskylän MM-rallissa

– Tosi hyvät fiilikset ovat kaiken kaikkiaan. En voi sanoa, että jännittäisi sen pahemmin. Ehkä Harjun lähdössä voi tulla, mutta enempi on vain tosi hyvä fiilis, Pajari hehkutti MTV Urheilulle.

– Hyvä että pääsi vielä maanantaina vähän sudittamaan, niin sai vähän tuntumaa. Ihan luottavainen olo on, Pajari sanoi.

Pajari on testannut Rally1-autoa nyt muutamaan otteeseen. Vuoden 2021 MM-sarjan juniorimestari kokee, että on päässyt hybridiauton kanssa hyvin sinuiksi.

– On ihan luottavainen fiilis autosta. Edelleen olen sitä mieltä, että en minä mistään voitosta lähde ajamaan. Hyvä rento fiilis on auton kanssa ja suunnilleen tietää, miten pitää ajaa mihinkin mutkaan, Pajari totesi.

– Luulen, että nyt kun taustalla on hyvä fiilis, niin sitä kautta paineet ovat paljon pienemmät, kun tuntuu, että auto pysyy hanskassa.

Ei tulostavoitteita

Pajari on moneen kertaan korostanut, ettei ota uran ensimmäiseen MM-ralliin Rally1-autolla minkäänlaisia tulostavoitteita. Kokemuksen hankkiminen on avainasemassa.

– Luulen, että jos olemme sekunti per kilometri jäljessä vauhdin suhteen alussa, niin siitä olisi hyvä lähteä eteenpäin. Uskon, että jos päästäisiin puoleen sekuntiin per kilometri jossain vaiheessa kisaa, niin olisi mennyt jo tosi hyvin, Pajari summasi.

– Tiedän, mikä vauhti suurin piirtein on testien perusteella. Kyllä siellä jonkinlainen vauhti on olemassa. Siitä saa hyvää fiilistä, mutta toki kisassa on sitten ihan eri juttu.