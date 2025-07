Miten Sami Pajarille käy Toyotalla?

Sami Pajarin sopimus Toyotan WRC-rallitiimin kanssa umpeutuu tämän vuoden lopussa.

Pajari saavutti viime kaudella rallin MM-sarjan WRC2-luokan mestaruuden Toyotan Rally2-autolla. Hän pääsi myös antamaan ensimmäiset näytöt pääluokan puolella Toyotan Rally1-autolla ja vuoden päätteeksi japanilaisvalmistaja palkitsi hänet koko kauden 2025 kattavalla sopimuksella pääluokassa.

Tänä vuonna Pajari on ajanut parhaimmillaan neljänneksi Kenian Safari-rallista. Hänen loppusaldonsa koostuu peräti neljästä seitsemännestä sijasta sekä kolmesta keskeytyksestä.

Aivan ne huipputulokset ovat siis jääneet uupumaan, mutta Pajarin mukaan tähän löytyy looginen selitys.

– Olemme mennee varmoin askelin eteenpäin. Isoin juttu itselle on ollut se, että usein taktiikat ovat olleet aika maltillisia. Silloin itsestä on ollut vaikea löytää sellaista tarmoa, mihin on tottunut aikaisempina vuosina, kun on yrittänyt ajaa ihan kärkeen, Pajari kertoo MTV Urheilulle.

– Nyt olemme menneet välillä varmemmilla otteilla. Saa nähdä, jos pikkuhiljaa katse kääntyy enemmän suorituskyvyn puolelle. Voihan se olla, fiiliskin paranee siitä.

Kausi alkaa olla siinä vaiheessa, että tiimit alkavat vähitellen lukita miehistöjä tulevalle sesongille. Pajarin mukaan hän ei ole vielä käynyt "sen suurempia" keskusteluja tulevaisuudestaan Toyotan kanssa.

– Totta kai pyrin vain siihen, mitä tiimi ohjeistaa ja yritän sen mukaan mennä. Luulen, että silloin on parhaat mahdollisuudet jatkaa tässä tiimissä, toivottavasti, Pajari summaa.

Onko sinulla kova luotto, että olet ensi vuonna samoissa haalareissa?

– Kovasti toivoisin, mutta eihän sitä ikinä voi tietää. Mutta sen takia yritämme vain toimia sen mukaan, mitä johtajat sanovat, Pajari vastaa.

Seuraavan kerran Pajari pääsee antamaan näyttöjä Suomen MM-rallissa, joka käynnistyy ensi viikon torstaina 31. heinäkuuta.

