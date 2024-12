Toyotan ratkaisu tuli Sami Pajarille yllätyksenä

Sami Pajari pääsee ensi vuonna mittaamaan vauhtiaan rallimaailman huippuja vastaan.

Pajari on tehnyt määrätietoisesti töitä ratin takana ja kulisseissa. Hän on noussut askel askeleelta kohti lajin korkeinta tasoa. Päättyneellä kaudella Pajari saavutti rallin MM-sarjan WRC2-luokan mestaruuden ja ensi vuonna hänellä on edessään jälleen uusi haaste.

Toyota ilmoitti kauden päättäneen Japanin MM-rallin jälkeen, että Pajari ajaa ensi vuonna täyden kauden Toyotan WRC-tallin virallisena kuljettajana. Tämä tuli monille yllätyksenä, sillä oletuksena oli, että Pajarille olisi tarjolla puolikkaan kauden Toyota-diili vuodelle 2025.

– Onhan tämä uskomaton juttu ja jotain sellaista, mitä olen haaveillut tosi, tosi kauan. Enkä ehkä ihan vieläkään ole tajunnut, että sieltä se on tulossa, Pajari kertoo MTV Urheilulle.

– Jos joulun aikana ehtisi vähän rauhoittumaan, niin sitten voi alkaa kääntämään katseita ensi vuoteen.

Pajari debytoi jo tänä vuonna MM-sarjan pääluokassa, kun hän ajoi Toyotan Rally1-autolla kolmessa MM-rallissa. Pajarin ensiesiintyminen meni heti nappiin, kun hän ajoi Suomen MM-rallissa neljänneksi. Chilen MM-ralli toi suomalaiselle kuudennen tilan, kun taas Keski-Euroopan asvalttikisa päättyi häneltä kaatoon.

Pajarin mukaan sopimusneuvottelut Toyotan kanssa käynnistyivät pian Suomen MM-rallin jälkeen.

– Siitä alkoi olla puhetta siinä jo syksyn mittaan. Ehkä itsellä oli vähän se tutina, että puolivuotinen sopimuskin olisi ollut tosi hyvä.

– Pidin sitä realistisena, mutta totta kai sitä toivoo, että se voisi olla täysi kausi. Kyllä se täysi kausi tuli sitten itsellekin vähän yllätyksenä, Pajari tunnusti.

Pajarin ja muiden MM-sarjan tähtien kausi käynnistyy ikonisella Monte Carlon osakilpailulla 23.-26. tammikuuta.