Sami Lepistön menettänyt HIFK vahvistuu "erittäin monipuolisella" jenkkipuolustajalla

Viime kaudella farmisarja ECHL:ssä Utah Grizzliesin riveissä pelannut 188-senttinen ja 99-kiloinen Martin on Carolina Hurricanesin varaus vuodelta 2017.

Oikealta laukova pakki on pelannut AHL:ssä 40 ottelua tehopistein 1+9 ja ECHL:ssä 101 ottelua pistein 20+54=74.

– Olen todella innoissani tästä mahdollisuudesta. Tämä on hieno seura ja sillä on upea historia, jonka aistii heti. Tunsin oloni heti tervetulleeksi. Olen äärimmäisen kilpailuhenkinen puolustaja, joka on valmis tekemään kaikkensa joukkueen eteen, Martin sanoo HIFK:n tiedotteessa.