Olli Juolevi siirtyy SM-liigaan

Vuoden 2016 NHL-varaustilaisuuden viidentenä pelaajana varattu puolustaja on kiekkoillut tällä kaudella yhdeksän ottelua SHL-seura Timråssa. Juolevi haki aiemmin pelipaikkaa NHL:stä alkaneelle sesongille.

– Juolevi on hyvä, monipuolinen puolustaja, joka on varmasti hyvä apu meidän pakistoon. Mies pystyy pelaamaan kiekon kanssa sekä puolustamaan laadukkaasti. Hänessä on pelurin vikaa ja erityistalenttia taustalla, josta kertoo myös suomalaispuolustajalle poikkeuksellisen varhainen varausnumero, Tapparan urheilupäällikkö Antti Tuomenoksa kertoo seuran tiedotteessa.