Kriisi-Pelicans piti salamyhkäisen kokouksen – urheilupomo vaikenee viestistä: "En viitsi sitä sanoa"

Pelicans lähti kovin odotuksin uuteen kauteen – olihan se yltänyt keväällä aina finaaleihin asti. Lahtelaisjoukkueen syksy on ollut kuitenkin enemmän kuin heikko. Ennen perjantain kierrosta Pelicans oli sarjassa vasta sijalla 13.

– En viitsi sitä tässä sanoa, koska se on joukkueen sisäinen asia. Asioita käytiin läpi, asioista keskusteltiin ja nyt mennään eteenpäin, Laukkanen ilmoittaa.

Tomi Natri /All Over Press

Selvää on kuitenkin se, että Pelicansin kurssin on muututtava. Seuran urheilujohtaja Janne Laukkanen lisäsi kierroksia sopan yllä, kun hän kommentoi MTV Urheilulle lahtelaisjoukkueen päävalmentajan Tommi Niemelän asemaa hyvin hämmentävällä tavalla.

– Meillä on tällä hetkellä poissaoloja, mutta meillä on myös hyviä omia junioreita, jotka saavat nyt hyvää kokemusta. Kausi on vielä alkuvaiheessa ja kun kauden loppu lähenee, niin tuollaiset ovat isoja asioita – ihan koko organisaation kannalta, Laukkanen toteaa.