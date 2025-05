Sami Kapanen rinta rottingilla Kasperi-pojasta – liikkeelle lähteneet puheet harmittavat: "Minulle on taottu päähän"

Kasperi Kapanen nousi Suomen aikaa torstaiaamuna Edmonton Oilersin sankariksi jatkoerämaalillaan viidennen konferenssivälierän ensimmäisessä jatkoerässä. Kapanen oli etukäteen ajateltuna melko epätodennäköinen sarjan ratkaisija, mutta isä Sami Kapasen mukaan juuri nähdynlaisessa asemassa onnistuminen kuvaa poikaa kiekkoilijana. Perheen vetäminen esiin menestyksen hetkellä herättää myös nihkeitä tuntemuksia.

Viimeiset vuodet Kapanen on kurkotellut vakituisen ja vakaan peliajan perässä. Asema waivers-listan kautta marraskuussa avautuneessa Oilersissa ei ole tehnyt poikkeusta. Kapanen debytoi pudotuspeleissä vasta ottelusarjan edellisessä kamppailussa.

– Ainahan tuollainen tilanne on raskas. Pelaaja ja urheilija haluaa kisata. Se, että et pääse karkeloihin mukaan, tekemään samoja asioita ja elämään joukkueen mukana, on aina pikkuisen tuskaa. Sehän olisi aika huolestuttava piirre, jos siihen tilaan tyytyisi. Tässä tapauksessa ei ole ollut siitä kyse, vaan se on ollut tosi raastavaa. Menohalut ovat olleet kovat, MTV Urheilun asiantuntijana MM-kisoissa toimiva Kapanen kuvaili puhelimen välityksellä.

– On tuntunut, että pystyy auttamaan, mutta ei saa mahdollisuutta. Viimeisen kahden ottelun aikana sellainen on kuitenkin tullut ja kyllähän sen heti näkee, että nyt on draivi päällä. Tämä (maali) oli varmasti iso asia Kassulle jatkoakin ajatellen. Tuolla varmaan saa pienen hetken ajan myös lisää mahdollisuuksia näyttää.

Pelillisten asioiden sijaan Sami Kapanen kertoo käyneensä poikansa kanssa keskusteluja enemmänkin yleisistä olotiloista ja henkisestä voinnista.

– Jos vaihtoehtona on ottaa rooli, joka ei välttämättä ole sinulle se omin, mutta olet sen myötä kokoonpanossa, kyllä se valinta on aika helppoa päätellä siihen verrattuna, että katsot pelejä pressiboksista.

Viimeiseksi jääneen konferenssivälierän jälkeen Edmonton-kapteeni Connor McDavid kehui Kapasen valmiutta hypätä lähes kylmiltään isoon rooliin ja tuottaa joukkueelle hyvää suurella hetkellä. Isoilla hetkillä loistaminen ei ole uusi piirre koko peliuran katsannossa.

– Olen tästä Kassun kanssa aiemminkin keskustellut. Hänellä on ollut läpi nuoruuden vuosien kyky astua esiin hetkillä, kun puhutaan nuorisomaajoukkueista jo ennen alle 20-vuotiaitakin. Hän on pystynyt kantamaan vastuuta isoillakin hetkillä. En usko, että siinä on kyse siitä, että hän nostaisi tasoaan, vaan että paineen alla pystyy pelaamaan omalla tasollaan.

– Jos sinulla on Connor McDavid ja Leon Draisaitl kokoonpanoossa terveenä ja maalivahti pystyy pelaamaan omalla tasollaan, tuolla joukkueella on tänäkin vuonna kaikki mahdollista.

Kasperi Kapanen liitettiin Edmontonin kakkosketjuun Darnell Nursen ja Leon Draisaitlin rinnalle.2025 NHLI

Kasperi Kapanen toivoi tuoreeltaan pelin jälkeen Sportsnetin haastattelussa isän nähneen ottelun. Äidin hän tiesikin jo niin tehneen.

– Äiti katsoi ottelua paikan päällä, joten aikataulullisesti se oli vähän helpompi yhtälö. Asia on niin, että olen Kassusta aina ylpeä. Olen sitä aina jokaisesta lapsestani. Se ei vaadi mitään jatkoaikamaaleja, että olen pojastani ylpeä, isä pinosi elämää tärkeysjärjestykseen.

– Välillä ehkä on se harmitus, että tuollakin hetkellä ruvetaan puhumaan siitä, miten isällä oli tällainen ja tällainen ura. Vähän siinä herää kysymys, että miksi? Ymmärrän tietyt vertaukset, mutta koen, että on asioita ja hetkiä, joissa Kassu on saavuttanut urallaan enemmän kuin minä. Hän on asettanut riman aika korkealle tavallaan omien haasteiden kautta, mitä hän haluaa saavuttaa ja tehdä. Vaikka omista lapsista kokee ylpeyttä ilman mitään uraa, silti hän on luonut sellaisen, ja se vain jatkuu.

831 NHL-ottelun Sami Kapanen ymmärtää tarpeen luoda tarinoita historian jatkumoiden kautta, mutta on itse kokenut kouriintuntuvasti, millaisia paineita ne yhtäältä luovat.

– Oma isäni oli pelannut MM-kisoissa ja olympialaisissa. Minulle on taottu päähän, montako maaottelua tai arvokisaa on pelattu. Se oli itselle se mittaristo, että sitä enemmän haluaa myös saavuttaa ja tehdä. Se oli sellainen eteenpäin ajava voima. Samaan aikaan se tulee myös helposti taakaksi, kun puhutaan, että Hannun poika sitä ja tätä ja nyt Samin poika sitä ja tätä. Haluaisin, että kyse ei ole Samin pojasta, vaan kyseessä on Kasperi Kapanen, ammattikiekkoilija.

Ulkopuoliselle voi vastapainona piirtyä myös vaikutelma, jossa laaja kiekkoperhe ja -suku takaa pelaajalle vastaavasti osaamista, tietoa, turvaa ja selkänojaa.

– Varmaan se tuo sitäkin, mutta sitten se tuo myös hetkiä, jolloin on vaikeaa päästää kiekosta irti. Helposti kaikilla on oma mielipide ja kommentti, jos ne tuodaan julki. Siellä voi olla viestiä laittavat isoisä, isä ja samoin tekevä aktiivinen äiti. Siihen päälle kolme sisarusta, joista nuorempi veli pelaa myös lätkää ja siskot ovat läpi elämänsä nähneet jääkiekkoa. Setää ja serkkua, jotka ovat kiekossa matkassa. Jokainen ymmärtää, että siinä voi aika äkkiä täyttyä kiekkoaiheilla, jos jokainen kommentoi jotakin. Joskus on parempi vain antaa olla ja nauttia hetkestä.