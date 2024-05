Leijonissa loistaa nyt "erilainen Kapanen" – merkittävä paljastus sensaatiopelaajan NHL-virityksistä

Suomi–Itävalta to 16.5. klo 17.20. Studio käyntiin jo klo 16.30!

Hän on tottunut kommentoimaan jälkeläistensä tekemisiä mediassa.

– Kyllähän se vähän näin on, mutta ei tuo harmita hirveästi.

Oliverin asema tässä puussa on isänsä Kimmon, SHL-seura Timrån nykyisen urheilujohtajan, haarassa.

Se haara eroaa jääkiekkoilullisesti hieman muista, sillä Kimmo oli pelipaikaltaan maalivahti. Oliver on puolestaan sentteri, kun kaikki muut yllä luetellut Kapaset olivat tai ovat laitureita.

– Oliver Kapanen on vähän erilainen Kapanen. Nämä kaikki muuthan ovat olleet isoisä Hanneksesta lähtien laitureita, ja vähän tällaisia hyvällä tavalla aggressiivisia pelaajia. Tämä poika sataa sitten sieltä isä Kimmon laarista. Tämä on rauhallisempi ja harkitsevampi, ja kas kummaa, sentteri! Asiantuntija Petteri Sihvonen sanaili.

– Kun katsoo Kapasen Samin jälkikasvua (Kasperi ja Konsta), niin siellä on aika paljon sellaista jalkaa masun alla. Siellä maisema vaihtuu, ja taitoakin on mukana. Tässä (Oliverissa) on sellaista kivaa – ei odottelua – mutta sellaista pientä harkitsevaisuutta jäällä. Oliver lukee tosi hienosti peliä, tuntuu olevan oikeassa paikassa. Ja kova kamppailija, toinen asiantuntija Ari Vallin säesti.