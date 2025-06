Kasperi Kapasen NHL-uran ongelmien tausta mietityttää isoisä Hannua – "Isojen pelien mies"

Kasperi Kapasen nousu Edmonton Oilersin vilttiketjusta NHL-pudotuspelien ratkaisurooliin on maistunut kiekkosuvun vanhimmalle, isoisä Hannu Kapaselle.

28-vuotias Kasperi Kapanen seurasi sivusta Edmontonin ensimmäisen pudotuspelikierroksen pelit Los Angeles Kingsiä vastaan ja myös suurimman osan Vegas Golden Knights -sarjan peleistä.

Lopulta hänet nostettiin Vegas-sarjan neljännessä ottelussa pelaavaan kokoonpanoon, ja viidennessä hän jo ratkaisi jatkoerässä Edmontonin paikan konferenssifinaaleihin.

Isoisä Hannu Kapanen on hyvin perillä pojanpoikansa otteista. Nyt perheellä on edessä suuri hetki, kun Edmonton hakee Stanley Cup -finaalirevanssissa voittoa viime vuoden mestarista Florida Panthersista.

– Tietysti hänellä on ollut vähän ongelmia. Ei ole aina saanut peliaikaa, mutta nyt kun on saanut, niin hyvin odottavaisin ja luottavaisin mielin olen. ”Kassu” on isojen pelien mies, Hannu Kapanen sanoo.

”Hannes” kertoo Edmontonin olleen jo aiemmin kiinnostunut suomalaishyökkääjästä, jonka ura oli jäänyt polkemaan paikoilleen St. Louis Bluesissa. Lopulta Kasperi Kapanen päätti tehdä kahden seurassa vietetyn kauden jälkeen vuoden jatkosopimuksen Bluesin kanssa.

Jatkokausi päättyi kuitenkin jo marraskuussa siirtoon.

– Oilershan yritti Kassua jo viime kaudella. Hän valitsi silloin St. Louisin. Olisi kannattanut jo silloin mennä, mutta en tiedä, minkä takia ei sitten mennyt, isoisä pohtii.

– Tiedän hänen taitotasonsa, ja mitä parempien pelaajien kanssa hän saa pelata, niin sitä helpompi. Hän pystyy näyttämään ja auttamaan joukkuetta, mutta on joutunut myös opettelemaan puolustuspään pelaamista ja aloituksien ottamista.

Finaaleissa Oilers saa laitahyökkääjänsä Connor Brownin takaisin kokoonpanoon. Se voi vaikuttaa myös Kasperi Kapasen pelirooliin. Nyt on päässyt häärimään joukkueen kakkosketjussa Leon Draisaitlin ja Evander Kanen rinnalla.

Peli kulkee, kun se kiinnostaa

Odotukset Suomen alle 20-vuotiaiden maajoukkueelle vuoden 2016 kotikisojen maailmanmestaruuden ratkaissutta Kapasta kohtaan ovat olleet nuoresta pitäen kovat.

Isä Sami Kapasen komea NHL-ura ja perheen vahvat kiekkoperinteet ovat tuoneet rutkasti lisähuomiota, joka on toisiaan ollut myös taakka oman polun viitoittamisessa.

Kapanen teki parhaalla kaudellaan 2018–19 Toronto Maple Leafsissa tehot 20+24=44, mutta pääasiassa ura on ollut melkoista vuoristorataa. Kapasen työmotivaatiota, puolustushalukkuutta ja asennetta on aika ajoin kyseenalaistettu.

Hannes Kapanen tietää nuoren miehen luonteen kaikki puolet, mutta ei täysin allekirjoita tälle annettua vikurivarsan leimaa. Kahden suunnan pelaaminen on parantunut merkittävästi, mutta pelkästään huonon asenteen piikkiin ei Hannu Kapanen kaikkea laita.

– Jollain tavalla olen seurannut tuota jutustelua, ja se on minusta ehkä vähän väärin. Ei se puolustaminen ole aina yhden miehen asia tai jos oman pää kolisee, vaan koko viisikon asia. Se vain ei ole sattunut kohdalleen, ja on tullut paljon maaleja heidän aikanaan. Toki Kassukin on joutunut parantamaan sitä, totta kai. Eihän siitä ole kyse.

– Ei se ehkä ihan sitä ole ollut, mitä lähtiessä odotin ja mihin hän pystyy, kun hän täysillä ja tosissaan ottaa tuon homman. Kaikki luistelunopeus, pelikäsitys ja laukaus ovat ihan maailmanluokkaa, mutta joku vain on vinksahtanut välillä, että ei ole jaksanut innostua, hän sanoo suoraan.

– Viime aikoina olen nähnyt sen, että hän pelaa niin kuin pitää. Hän hyödyntää niitä ominaisuuksia, joita hän pitää sisällään.

Kapaset näkevät toisiaan lähinnä kesäisin. Silloin kiekosta jutellaan toisinaan, mutta neuvoja Hannu Kapanen ei ole pojanpojalleen enää tämän ammattilaisuran aikana jaellut.

– Hän tietää itse, mitä hänen täytyy tehdä.

– Olen Kassulle sanonut, että kun hän on fyysisesti vahva, niin nyt vain pitää aerobisen puolen huipussaan, koska nyky-NHL ja kaikki kiekko on niin aerobispohjaista, että siellä mennään koko ajan kovaa. Se pohja täytyy pitää.

Hannu Kapanen aikoo olla öisin tv:n ääressä, kun finaalit keskiviikon ja torstain välisenä yönä Suomen aikaa käynnistyvät Edmontonissa. Pelit osoittavat, missä niitä jatkossa seurataan.

– Kyllä ehdottomasti katson. En tiedä, tuleeko lähdettyä katsomaan paikan päälle. Ei ole vielä tullut mietittyä. Kerkiäähän tässä. Eivät ne ensimmäiseen peliin lopu vielä.

