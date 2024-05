Isän saama viesti povasi Leijonien MM-hyökkääjän läpimurtoa: "Kohta rupeaa tapahtumaan"

– Totta kai peli on paljon itseluottamuspeliä ja kun onnistumisia tulee myös tulospuolella, niin varsinkin nuorilla pelaajilla se on vielä iso osa itsearviointia. Kun numeroita alkoi tulla, se näkyi sitten myös kokonaisvaltaisessa pelissä. Keväällä ei ollut enää väliä, jos oli 0+0, mutta peli kulki ja seura voitti, Kimmo Kapanen sanoo poikansa otteista.

– Linja on ollut oikea ja nuorella miehellä oikea asenne työnteossa. Lopussa sitten palkinto seisoo. Eivät ole ilmaiseksi tulleet nämä jutut – sen voin sanoa. Ison työmäärän on poika tehnyt, ja äärimmäisen hienoa, että näin tapahtuu.

Lopettamisajatuksia C-junioreissa

– Hän ei päässyt Pohjola-leirille, eikä ollut mikään junioritähti, vaan pitkän linjan työn tekijä, joka on jaksanut uskoa itseensä ja omaan tekemiseensä. Se näkyy pelissäkin.

Kimmo Kapanen ei näe osallistuneensa millään tavoin Oliverin urasuunnitteluun. Perhe on pystynyt tarjoamaan turvallisen kasvuympäristön ja kiekkojunnulleen mahdollisuuden keskittyä pelaamiseen. Lähes kaiken työn poika on silti tehnyt itse.

– On menty sen mukaan, mikä on ollut järkevää ja parasta – rauhassa ja maltilla junnusta asti. Hän on aina ollut se työn tekijä.