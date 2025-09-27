Ex-kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä tykkää tanssia enemmän parin kanssa kuin yksin.

Ex-kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä tanssii tänä syksynä parketilla Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa tähtiopettajanaan Sami Helenius.

– Tämä on niin hauskaa. Ei haittaa, jos ei mene ihan ensimmäisellä kerralla nappiin. On naurettu paljon, Mäkelä kertoi toisen treeniviikon alussa MTV Uutisille.

– Ensimmäinen ja toinen tanssimme ovat niin nopeatempoisia, että täällä on vähän hikoiltu. Opettajakin joutuu hikoilemaan, Helenius jatkoi huvittuneena.

Askeleiden opetteleminen on sujunut vaivatta, sillä Mäkelä on tehnyt urheilijana elämässään paljon koordinaatioharjoituksia.

– Mutta se, että askeleet tekee oikein tanssilajin omaisesti, on vaikeaa. Parina tanssiminen tuntuu helpolta verrattuna siihen, jos pitää yksin improvisoida.

Helenius on yllättynyt, miten tarkkoja kehollisia kysymyksiä Mäkelä on hänelle esittänyt.

– Ei ole kysytty oikeaa vai vasenta, vaan miten teen jonkin asian kehostani. Se haastaa tanssinopettajaa. Ei riitäkään ohjeeksi, että astu oikealla eteen, Helenius kertoi.

Ensimmäisen treeniviikon lauantaina Mäkelä nukkui koko päivän.

– Se ehkä kertoo jotakin. Olin saanut itsestäni irti kaiken ja käyttänyt kaiken aivokapasiteettini, kun olen niin motivoitunut. Tuntuu huippu-urheilijan arkiaamulta, kun astuu sängystä ensimmäisen kerran alas, eikä tiedä, miltä se tuntuu, Mäkelä kertoi nauraen.

Katso videolta Samin ja Kristiinan tanssinäyte!