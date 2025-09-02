Tubettaja Lakko paljastaa, mikä on haastavinta TTK-treeneissä: "Olin ensimmäisen viikon jälkeen jo aika rikki"

Katso videolta, minkälaisia yllätyksiä Eric "Lakko" Savolainen on TTK-tanssisalilla kokenut, ja miltä lähestyvä ensimmäinen suora lähetys tuntuu.
Tanssii Tähtien Kanssa -treenit ovat tuntuneet erityisesti tubettaja Eric ”Lakko” Savolaisen kropassa. 

Tubettaja, sisällöntuottaja ja someilmiö Eric ”Lakko” Savolainen, 32, on yksi uuden Tanssii Tähtien Kanssa -kauden tähtioppilaista. Häntä luotsaa kisassa tähtiopettaja Kastanja Rauhala

Ensimmäinen treeniviikko on tuntunut etenkin Savolaisen mielessä hyvältä. 

– Tanssi antaa minulle aika paljon, ja olen todella motivoitunut oppimaan. Keho voi olla tästä vähän eri mieltä, Savolainen kertoi nauraen MTV Uutisille toisen treeniviikon alussa. 

– Olin ensimmäisen viikon jälkeen jo aika rikki. Minulla tuntui kropassa päkiöistä aina tänne hartioihin asti. Kestää tottua, Savolainen jatkoi. 

Rauhala pitää uutta oppilastaan hyvin motivoituneena ja positiivisena ihmisenä. 

– Meillä on ollut yhdessä todella kivaa. Olen onnellinen, että Eric on parini tänä vuonna. Uskon, että meillä tulee olemaan hyvä syksy, Rauhala sanoi. 

Vakioasennon hakeminen tuntuu Savolaisesta erityisen haastavalta ja hän kokee tarvitsevansa sitä varten enemmän liikkuvuutta hartioihin. 

Hän löytää itseltään kuitenkin selkeän vahvuuden. 

– Rytmiin tanssiminen. Kun musiikki lähtee soimaan, niin tuntuu, että sisäistän liikkeet paremmin, Savolainen kertoi. 

Tanssii Tähtien Kanssa alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla su 31.8. klo 19.30 esittelyjaksolla, jonka jälkeen suorat lähetykset su 7.9. klo 19.30 alkaen.

