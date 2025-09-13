Kristiina Mäkelä on nauttinut vapaammasta elämästä kilpauran päätyttyä.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman suorat lähetykset pärähtävät käyntiin sunnuntaina 7. syyskuuta. Tuolloin 11 uutta tähtioppilasta näyttää ensi kerran taitojaan tanssiparketilla tähtiopettajiensa tuella.

Parketille astelee tulevana sunnuntaina muun muassa entinen kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä tähtiopettajansa Sami Heleniuksen kanssa. Mäkelä lopetti kilpauransa vuosi sitten, jonka jälkeen elämään on tullut paljon uusia asioita.

Yksi niistä on lavatanssit, joista Mäkelä on innostunut. Mäkelä on kävi alkeiskurssin ja kesällä muutaman kerran itse lavatansseissa.

– Se on ollut ihan mahtavaa ja olen vasta rakastunut tähän tanssimiseen, mutta muuten täytyy myöntää, ettei ole hirveästi (kokemusta), kerta viikossa ei ole kauhean paljon.

Helenius on mielissään siitä, että hänen tähtioppilaansa on ottanut omatoimisesti askeleita tanssin maailmaan. Siitä on varmasti hyötyä myös TTK:ssa.

– Kaikki lajit eivät välttämättä ihan osu näihin, mitä me tullaan tanssimaan, mutta kaikesta on hyötyä, että pääsee opettelemaan tanssillisia taitoja, Helenius miettii.

Kulunut vuosi ilman kilpauraa on ollut Mäkelän mukaan ihanaa aikaa. Elämä on tuntunut hyvin helpolta vuosikausia kestäneen kurinalaisen arjen jälkeen.

Mäkelä on myös uskaltanut tehdä paljon uusia asioita – muun muassa tanssinut. Arki on hänen mukaansa näyttänyt hyvin paljon siltä, kuin oli etukäteen kuvitellut lopettamispäätöstä tehdessään.

– Se on toteutunut ja on tullut varmistusta sille, että elämästä voi nauttia muullakin tavalla kuin tekemällä huippu-urheilua tai koko ajan olemalla siellä veitsen terällä. Olen ottanut siitä kyllä kaiken irti.

Yksi tähtiparin silmiinpistävistä ominaisuuksista on heidän pituutensa. Mäkelä on 185 senttimetriä pitkä ja Heleniuksella itselläänkin pituutta löytyy.

– Siinä tulee myös sellainen pelko, että riittääkö studion lattia meille, edes kahden askeleen ottamista samaan suuntaan, mutta katsotaan, Helenius nauraa.