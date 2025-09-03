Jare Tiihonen paljastaa kirjassa, miksei lähtenyt mukaan Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmaan

Jare Tiihosta pyydettiin Cheekin räppärin uran aikoihin sekä Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmaan että Kuorosotaan.

Cheek-artistinimellä rap-musiikkia tehneestä Jare Tiihosesta julkaistiin 3. syyskuuta kirja nimeltään JHT – Missio vai mielenrauha (WSOY). Kirjan on kirjoittanut Oskari Saari.

Tiihonen kertoo kirjassa, miten häntä pyydettiin aikoinaan mukaan sekä Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmaan että Kuorosotaan. Hänelle oli kuitenkin täysin selvää, ettei hän lähde mukaan kumpaankaan.

Syynä tähän oli se, että vaikka molemmissa ohjelmissa musiikki oli isossa roolissa, niin kyseessä ei kuitenkaan ollut Cheekin oma musiikki.

– Tarjottu näkyvyys olisi ollut minusta vääränlaista, vienyt väärille raiteille ja väärään suuntaan. Olisin kyllä tullut tunnetummaksi ja myynyt lyhyellä tähtäimellä muutaman levyn enemmän, mutta millä hinnalla. Olisin mahdollisesti lopun ikääni TTK:sta tuttu Tönkkö-Jare tai Kuorosota-Jare. En heikoimmilla hetkillänikään koskaan ajatellut, että väärästä syystä tullut julkisuus olisi millään tavalla tavoittelemisen arvoista, Tiihonen tiivistää kirjassa.

Tiihonen lopetti uransa Cheek-artistina kahdella mäkimontun keikalla Lahdessa elokuun lopussa 2018.