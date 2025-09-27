Tv-lääkäri Pippa Laukkaa haastavat tanssimisessa muun muassa koreografia, tekniikka ja rytmi.

Tv-lääkäri Pippa Laukka tekee tänä syksynä uuden aluevaltauksen tanssin saralla, sillä hän on mukana Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa tähtiopettajanaan Marko Keränen.

Keräsen mukaan hänellä ja Laukalla riittää loppuvuodeksi töitä, sillä oppimisen käyrä kulkee lääkärillä ylös ja alas.

– Nyt menee jo ensimmäinen koreografia sillä tavalla, että käytämme siitä termiä ”runnoen musiikkiin läpi”. Perjantaina oli vielä ihan paniikki, että miten tämä voi ikinä mennä musiikkiin. Nyt on tiistai, ja se menee musiikkiin, Keränen kertoi MTV Uutisille TTK-tanssistudiolta toisen treeniviikon alussa.

Laukasta erityisen haastavalta tuntuu tässä vaiheessa oikeastaan ihan kaikki.

– Koreografia, tekniikka ja erityisesti rytmi. Sitä on haettu erilaisista kellareista, ja aika tyhjän näköistä on hyllyillä ollut. Mutta sitä on harjoiteltu ja musiikkia kuunneltu. Helppoja asioita tässä ei oikeastaan ole. Kaikki ovat minulle niin uusia. Uskomattoman paljon asioita tapahtuu yhtä aikaa ja vielä sellaisia, mitä en ole eläessäni kokenut, Laukka selvensi tunnelmiaan.

Keränen kuitenkin kehuu Laukan fysiikan olevan kohdallaan. Kestävyyttä vaativat liikkeet, kuten nostot ja taivutukset, ovat tähtioppilaan vahvuuksia.

– Mutta musiikin ja rytmin kanssa ”hauki on kala” -opettelutyyli on käynnissä, Keränen totesi.

Suurin osa muista tähtipareista tulee treenaamaan tanssisalille kello 10, mutta Laukka ja Keränen aloittavat jo kello 9. He haluavat keskittyä tekemiseen tunnin ilman ketään muita.

– Heti, kun tähän tulee muuta toimintaa, niin totta kai huomiokin jakautuu ja joutuu keskittymään enemmän, Keränen sanoi.

Laukka toivoo saavansa ensimmäisessä suorassa TTK-lähetyksessä sellaisen olotilan, että hän oikein odottaisi pääsevänsä näyttämään kaiken sen, mitä osaa.

– Siellä me emme vielä ole, mutta olemme käyneet sitä tilannetta läpi. Siinä on monta muuttujaa: yleisö, livebändi, musiikki kuulostaa erilaiselta ja suora lähetys jännittää aina ilman tanssimistakin, Laukka pohti.

Katso videolta Markon ja Pipan tunnelmia TTK-tanssisalilta.