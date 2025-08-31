Matti Purolta naseva kommentti tähtioppilastaan Mikko Silvennoisesta

Tanssii Tähtien Kanssa -tähtioppilas Mikko Silvennoinen kuvaa tanssimistaan "tepsutteluksi".

Tanssii Tähtien Kanssa -tähtioppilas juontaja Mikko Silvennoinen, 50, tiesi jo etukäteen tanssimisen olevan vaikeaa, ja sellaiseksi se on myös treeneissä osoittautunut.

– Tämä vaatii aivan hulluna keskittymistä. Tulin ensimmäisiin treeneihin hikipyyhe mukana. Nyt on viikko menty ja tänään tuli ehkä vähän lämmin. Alkuni on tällaista tepsuttelua. Matti (Puro) taisi sanoa, että Mikko on ATK:ssa, eli Askeltaa Tähtien Kanssa, Silvennoinen kertoi huvittuneena MTV Uutisille toisen treeniviikon alussa.

Puro kuitenkin kehui oppilastaan, sillä hänen mukaansa tämä on kehittynyt valtavasti.

– Toinen viikko on jotenkin napsahtanut eteenpäin. Se vaatii sitä aivotyötä: ensin pitää ajatella, että pääsee suorittamaan, Puro totesi.

Silvennoinen kokee, että tanssimisessa täytyy keskittyä niin moneen asiaan yhtä aikaa, että se tuntuu haastavalta.

– Kun miettii viimeisintä ohjetta, niin helposti unohtaa edelliset. En ole kehollinen, mutta keho on päässäni. Minun pitäisi mennä jollekin terapeutille, joka jotenkin…, Silvennoinen selitti.

– Yritän parhaani mukaan toimia terapeuttina, Puro huikkasi väliin.

– Ja olet hyvä siinä! Matti keksii kaikkia hyviä esimerkkejä, että pitää vaikka tanssia niin, ettei kamera heilu, Silvennoinen sanoi.

6:17 Uusi TTK-kausi akaa! Tällainen on tunnelma treenisalilla

Katso videolta, miksi Matti Puro kuvailee Mikko Silvennoista kaikesta huolimatta luonnolliseksi tanssijaksi.