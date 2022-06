Salkkarit-näyttelijät kertovat, millaista on tähdittää synkkiä kohtauksia yhdessä: "Olemme tasavahvoja siinä mitä leikimme"

Salatut elämät -suosikkisarjassa on seurattu jo pidemmän aikaa hyytävää juonikuviota, jossa Noel piinaa ex-vaimoaan Elinaa. Noel on muun muassa uhannut tappaa häntä pakoilleen, henkensä puolesta pelkäävän Elinan ja saanut naisen mielenterveyden järkkymään.

Televisiossa roolihenkilöiden välillä nähtävä kylmä ja myrkyllinen tunnelma on kuitenkin kaukana kaksikon todellisista väleistä. Noelia näyttelevä Jarkko Miettinen ja Elinaa näyttelevä Inna Tähkänen ovat nimittäin hyviä ystäviä.

Tähkänen sanoo englannin kielen leikkiä tarkoittavan sanan play kuvaavan hyvin sitä, mitä hän ja Miettinen työssään tekevät.

– Se on leikki, mitä me teemme. Tällä hetkellä se on aika hurjaa leikkiä, mutta onneksi saan tehdä sen Jarkon kanssa, hän toteaa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Vaikka kaksikon yhdessä tähdittämät kohtaukset ovat usein synkkiä, ei niiden tekeminen kuitenkaan ole sitä.

– Se on päin vastoin. Minusta tuntuu, että hulluttelemme ja hassuttelemme kaikkea kummallista ennen kohtauksia, Miettinen sanoo.

– Minua se ainakin helpottaa, koska työmme on elää mahdollisimman todenmukaisesti kuvitteellisissa tilanteissa. Jos ne tilanteetkin tekisi itselleen todeksi, niin ei ihmismieli kestäisi sellaista, Tähkänen jatkaa.

Synkkiä ja haastavia kohtauksia tähdittävä kaksikko pitää äärimmäisen tärkeänä, että heidän välillään vallitsee täysi luottamus ja että heidän vuorovaikutuksensa on toimivaa. Tiivistunnelmaisten ja rankkojen kohtausten näytteleminen on parivaljakon mukaan helpompaa, kun vastanäyttelijän tuntee niin hyvin, että hänen kanssaan on rento olla.

Kaksikko kertookin onnistuneensa luomaan välilleen juuri tällaisen ilmapiirin. Töihin tullessaan molemmat voivat luottaa siihen, että toinen on valmistautunut pian näyteltävään kohtaukseen ja että he ottavat toisensa huomioon kohtausta toteuttaessaan. Kumpikaan ei ajattele kohtauksen aikana vain itseään, vaan kyseessä on ikään kuin tiimityö, jossa molemmat tulevat nähdyiksi ja kuulluiksi.

Lisäksi he käyvät yhdessä läpi esimerkiksi fyysiseen koskettamiseen liittyviä tuntoja ja ajatuksia.

– Jos Elinan ja Noelin välillä on mitään fyysistä kontaktia, mitään sanallistakaan kiusaamista tai muuta niin varmistamme harjoituksen jälkeen, että "Olihan toi ok? Tuntuiko tuo pahalta…?", Tähkänen sanoo.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Tähkäsen mukaan hänellä on kohtausten alkaessa oitis täysi luottamus siihen, että he leikkivät Miettisen kanssa yhdessä, tasavertaisina.

– Kun katson Jarkkoa silmiin, kun lähdemme tekemään (kohtausta), niin siinä on heti semmoinen täysi luottamus siihen, että me leikimme yhdessä ja olemme tasavahvoja siinä mitä leikimme, vaikka hahmomme eivät olisi, Tähkänen kuvailee.

– Tasa-arvoisuus meidän välisessämme työssä ja tasavertaisuus tilanteista riippumatta on läsnä aina, Miettinen lisää.

Tasa-arvo tarkoittaa Tähkäsen mukaan tässä tapauksessa myös sitä, että hän uskaltaa olla roolihahmonsa kautta vaikkapa haavoittuvainen tai alakynnessä vastanäyttelijäänsä nähden. Kaksikon välillä ei vallitse kilpailu siitä, kumman hahmo voittaa tai on parempi.

– Hahmoni on kirjoitettu tällä hetkellä niin, että se on tosi alisteinen, mutta minulla ei ole tasa-arvon ansiosta mitään ongelmaa tehdä sitä Jarkon kanssa, Tähkänen sanoo.

– Jossain toisessa tilanteessa voisi olla haastavaa laittaa itsensä tosi alisteiseen tilaan, jos ei olisi täysi luottamus toiseen, hän jatkaa.

– Tehdäksemme julmia, traagisia kohtauksia, niin isoimpana nousee esiin luottamus. Se on kaiken A ja O, Miettinen kiteyttää.