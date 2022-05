Inna Tähkänen esittää Salkkareissa Oliverin, 1, äitiä – tällaisia asioita hän ottaa huomioon ruutuäitiä esittäessään: "Minulle oli tosi selkeää heti alussa…"

Salkkarit-näyttelijä Inna Tähkänen vastaa puhelimeen iloisesti tervehtien. Hän on luvannut kertoa puhelimitse kokemuksiaan siitä, millaista on näytellä ruutuäitiä Salatut elämät -sarjassa. Yhdessä vaiheessa puhelun taustalta kuuluu pienen lapsen äännähtelyä.

Näyttelijä kertoo, että jos lapsi on esimerkiksi pahalla päällä, voi hänen valmistelemisensa kohtaukseen vaatia enemmän aikaa, kuin mitä alun perin on ollut tarkoitus.

Tähkänen sanookin kokevansa nopeatahtisten kuvausaikataulujen kannalta toisinaan haasteelliseksi, jos hänellä on tuotannon kanssa erilainen näkemys siitä, miten ja millä tahdilla jokin kohtaus tulisi Oliverin kanssa toteuttaa. Tähkänen kokee, että hänen on otettava reippaasti koppi tilanteista, joissa hän näyttelee lapsen kanssa.

Tähkänen kertoo, että hänelle on syntynyt ainutlaatuinen tunneside Oliveriin. Pikkumiehen kanssa näytteleminen on opettanut hänelle paljon.

– Työssämme huomion pitäisi aina olla toisessa, eikä itsessä, tekstissä tai siinä, miltä minä näytän. Lapsen kanssa on ihan mahdotonta edes miettiä tuollaisia asioita. Se on ollut itselleni tosi avartavaa, että on alkanut lapsen ansiosta konkreettisesti oppimaan niitä asioita, joita on opetellut koulussa tai koulutuksissa.