Joonas Saartamo nähdään tv-sarjassa mielenterveysongelmaisena Mikkona – väkivaltakohtausta harjoiteltiin useita päiviä: "Olin tilassa, että eihän häntä vain satu oikeasti"

– Mikko on niin sakeassa vedessä itsensä kanssa. Toki haluaisin aina nähdä, että kaikilla on mahdollisuus selvittää mielenterveystilanteet ja päästä eteenpäin. Oli kuitenkin sellainen olo, ettei Mikolla niitä voimavaroja oikein ollut, eikä lopulta oikein haluakaan muuttua. Siinä mielessä vaikea, mutta samaan aikaan näyttelijäntyön kulmasta aivan upea haaste, Saartamo kertoi MTV Uutisille sarjan mediatilaisuudessa 1. marraskuuta.

Kun Saartamo luki käsikirjoituksen ensimmäistä kertaa, hän ymmärsi, miten valtavasta asiasta on kyse.

– Ollaan menossa kuvaamaan aikamoisia kohtauksia. Yritin heittäytyä ja lihallistaa roolin ja olla niin paljaana niiden hetkien kanssa kuin mahdollista. Kukin saa olla hänestä, mitä mieltä haluaa. Hän ei ole sinänsä mikään mukava kaveri, vaan on vaikeuksiensa vanki.

Alta voit katsoa Kaikki anteeksi -sarjan trailerin.

– Uskon, että kaikissa ihmisissä on hyvä ja paha jossain tuolla sisimmässä. Miten sitä kukin päästää ulos missäkin vaiheessa, on kunkin oma asia. Jos näyttelijänä kykenen pääsemään äärimmäisten tunnetilojen äärelle ja saan ne ulos niin, että ne tuntuvat katsojalla ja he saavat siitä kiinni, niin koen, että minun pitää vain pystyä heittäytymään sataprosenttisesti hahmoon kuin hahmoon ja rakastaa sitä. Lopputulos paljastaa, onko se onnistunut.