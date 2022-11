Jarkko Miettinen esittää Salkkareissa Oliverin, 2, ruutuisää – näin lapsinäyttelijää suojellaan hurjissa kohtauksissa

Miettisen mukaan kenties kaikkein merkittävin asia ruutuisää esitettäessä on pienen vastanäyttelijän kohtaaminen työpaikalla ennen kuvausten alkamista. Miettisellä ja Oliverilla on usein tapana pelata ennen kuvauksia jalkapalloa. Näin lapselle saadaan Miettisen mukaan tehtyä hyvä ja turvallinen olo, joka puolestaan kehittää näyttelijäkaksikon välistä luottamussuhdetta.

Pelkääkö Oliver Noelia?

Salkkareissa Noelin ja Elinan juonikuvioita on jo pitkään värittänyt synkkyys. Myös Oliverin roolihahmo Toivo on ollut mukana vanhempiensa juonenkäänteissä.

Miettinen sanoo, että mikäli lapsinäyttelijä on mukana esimerkiksi hurjissa tai jännittävissä kohtauksissa, on pikkuisen läsnäolo otettava aina huomioon. Hän kuvaa näyttelemisen olevan lapselle leikkiä.

– Minunkin mielestäni näytteleminen on leikkiä. Se on semmoinen yhteinen leikki ja peli, jossa on sovitut säännöt. Erityisesti lapsen kanssa täytyy muistaa, että se on leikki ja peli. Se ei saa olla pelottavaa eikä uhkaavaa, vaarallista tai millään tavalla traumatisoivaa, hän luettelee.