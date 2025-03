Salkkarit-tähdet Lenita Susi ja Jarkko Miettinen käsittelevät työssään musertavaa aihetta – rankat kohtaukset verottivat fyysisesti

Salkkarit-tähdet Lenita Susi ja Jarkko Miettinen raottavat kulisseja roolihahmojensa vauvan kuolemaan liittyviin kohtauksiin.

Salatuissa elämissä Daniela ja Noel kohtaavat järkyttävän menetyksen, kun heidän vauvansa kuolee kohtuun.

Danielaa esittävä näyttelijä Lenita Susi kertoo MTV Uutisille, ettei ole aiemmin käsitellyt työssään näin rankkaa aihetta.

– Se laittaa miettimään menetystä ja läheisiä ihmissuhteita, Susi sanoo.

Näyttelijä kokee, että rankat kohtaukset on kirjoitettu aihetta kunnioittaen.

– Se on tehnyt oman työni helpoksi, hän sanoo.

– Minusta on hienoa, että uskalletaan käsitellä näinkin herkkää aihetta. Tämä on varmasti monen ihmisen mielestä todella sensitiivinen ja koskettava aihe, jonka yllättävän moni on kokenut tai ainakin tietää jonkun, joka on käynyt vastaavan läpi, Noelia esittävä näyttelijä Jarkko Miettinen säestää.

Danielan raskaus päättyy suureen suruun.

Näytelläkseen rankkoja ja surullisia kohtauksia Suden ja Miettisen täytyi muun muassa pohtia, miten suru ilmentyy ihmisessä fyysisesti.

– Fysiikassamme voi näkyä se, miltä asiat tuntuvat. Suru menee ihmisellä usein kehoon ja tuntuu kokonaisvaltaisesti. Onko se esimerkiksi vatsassa, onko se levottomissa käsissä…? Miettinen sanoo.

Näyttelijät ovat myös pohtineet sitä, miten suru näkyy roolihahmojen parisuhteessa.

– Onko se yhteinen suru, jossa kohdataan, vai jääkö asian kanssa yksin? Olemme keskustelleet tästä paljon Lenitan kanssa.

Miettinen ja Susi kävivät roolihahmojensa vauvan kuolemaan liittyviä kohtauksia etukäteen läpi sekä kahden kesken että yhdessä ohjaajan kanssa. He keskustelivat muun muassa kohtausten sisällöistä, mitä kohtauksilta halutaan ja mitä niissä kannattaa ottaa huomioon.

Vauvan kuolemaan liittyvät kohtaukset vaativat kaksikon mukaan muun muassa kehon lämmittelemistä sekä vielä tavallista syvempää keskittymistä ja läsnäoloa, tilanteeseen maadoittumista, kuten Miettinen sitä kutsuu.

– Tämmöinen vaatii erityisen hyvää maadoittumista, jotta on läsnä tilanteessa ja pääsee ajatuksen tasolla kiinni siihen, mitä henkilöt kokevat, missä maailmassa he pyörivät. Sen jälkeen sitä on helpompi havainnollistaa kameran edessä, Miettinen kertoo.

– Kaikki meistä ovat kokeneet jonkinlaista surua elämässään. Jälkikäteen kun mietit suruaikaa, niin siitä on aika vaikeaa muistaa asioita. Sitä unohtaa, mitä surussa käy läpi. Piti oikein miettiä, että mitä se onkaan. Mitä Noel kokisi? Miten minä muistan jonkin surun, mitä se on aiheuttanut minussa? hän jatkaa.

Vauvan kuolemaan liittyviä kohtauksia esittäessään Lenita Suden ja Jarkko Miettisen täytyi pohtia, miten suru ilmentyy ihmisessä fyysisesti.

Susi kertoo käyttäneensä mielikuvia ja musiikkia apuna päästäkseen oikeanlaiseen mielentilaan surullisia kohtauksia kuvatessaan.

– Saatan laittaa näytellessäni ikään kuin pääni sisällä tietynlaisen musiikin soimaan. Silloin tulee suurempi tunnereaktio. Se on minulle tärkeä työkalu.

Kuin olisi juossut maratonin

Susi sanoo, että aina, kun yksi kohtaus oli kuvattu, piti se ikään kuin "hengitellä ulos", jättää taakse, ennen kuin siirryttiin kuvaamaan seuraavia. Näin ollen siirtymät kohtauksesta toiseen vaativatkin hieman tavallista enemmän aikaa.

Kun rankimmat kohtaukset olivat purkissa, tuntui Suden kropassa siltä kuin hän olisi juossut maratonin.

– Viikonloppuna oli kehollisesti tosi väsynyt olo. Mieleni sanoi, että nyt olisi ihanaa viettää kullan kanssa laatuaikaa, katsoa jotain realitya ja olla vain sohvalla, mutta kroppani oli niin väsynyt, että se vaati ihan hirveästi unta, Susi kertoo.

Samanlaisia tuntemuksia koki myös Miettinen.

– Ihan kuin olisi ollut jossain puntilla pitkästä aikaa. Kroppa oli jäätävän kipeä, hän kertaa.

Suden mukaan työyhteisössä huolehdittiin hänen ja Miettisen hyvinvoinnista heidän käsitellessään kuvauksissa vaikeita aiheita.

– Tuntuu, että täällä on ollut yleinen välittämisen ilmapiiri. Ihmiset ovat entistä enemmän kyselleet vointia. Se on ollut ihanaa huomata, Susi sanoo.

– Minusta on ihanaa, kun olemme saaneet keskittyä tuollaisiin todella syvällisiin kohtauksiin. Mielestäni se vie roolihahmojemme tarinat uudelle tasolle. Henkilöihin tulee huomattavasti uutta syvyyttä ja heidän tarinoihinsa lisää merkitystä. Tämä on jatkossakin osa heidän tarinaansa, Miettinen lisää.

Salatut elämät arkisin MTV Katsomossa ja klo 19.30 MTV3-kanavalla.