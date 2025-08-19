Surun murtama Salkkarit-hahmo ajautuu kallionkielekkeelle

Julkaistu 19.08.2025 20:00
Toimittajan kuva
Silja Välske

silja.valske@mtv.fi

Henrik ajautuu Salatut elämät -jaksossa syviin vesiin. 

Salatut elämät -sarjassa Henrik on ollut synkissä vesissä. Keskiviikkona nähtävässä jaksossa hän peittelee Nellan ja Joannan aiheuttamaa mielipahaa Akilta. 

Hän vetäytyy töissä takahuoneeseen ottaakseen huumeita, jotka ovat melkein loppu. 

Henrik lähtee aikaisemmin töistä ja päätyy kallionkielekkeelle muistelemaan Joannaa ja Nellaa.

Katso kohtaus ennakkoon ylhäällä olevalta videolta! Mitä muuta viikolla tapahtuu? Katso kurkistus: 

Salatut elämät arkisin MTV Katsomossa ja klo 19.30 MTV3-kanavalla.

Salatut elämätHenrik EkholmTV-ohjelmat

